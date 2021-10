CureVac abandona la possible comercialització de la seva vacuna contra la Covid

L'Agència Europea de l'Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha informat que ha finalitzat la revisió contínua de la vacuna CVnCoV contra la Covid-19 després de la decisió de la companyia alemanya CureVac de retirar-se del procés perquè ha decidit enfocar els seus esforços en un programa diferent de desenvolupament de la vacuna COVID-19.





Vacuna de CureVac @ep





Des de febrer de 2021, el comitè de medicaments humans (CHMP, per les sigles en anglès) de l'EMA ha estat revisant les dades sobre CVnCoV com a part d'una revisió contínua, mitjançant la qual l'empresa envia les dades a mesura que estan disponibles per a accelerar l'avaluació d'una eventual sol·licitud d'autorització de comercialització.





En el moment de la retirada de l'empresa, EMA havia rebut dades no clíniques (de laboratori), dades d'estudis clínics en curs, dades sobre la qualitat i el procés de fabricació de la vacuna i el pla de gestió de riscos (RMP) . Encara que l'EMA estava accelerant la revisió de les dades, algunes preguntes sobre la qualitat de la vacuna, l'impacte en el balanç benefici-risc de la vacuna, i el fet que els resultats de l'estudi principal mostraven només una modesta eficàcia de la vacuna en adults encara mantenien la revisió.





Aquesta retirada vol dir que l'EMA ja no està revisant les dades sobre la vacuna i no conclourà aquesta revisió. Mentre que l'empresa es reserva el dret de sol·licitar una altra revisió contínua o enviar una sol·licitud d'autorització de comercialització en el futur.





L'EMA demana a les persones que hagin participat en assajos clínics amb CVnCoV i tinguin preguntes sobre el seu estat de vacunació, el certificat COVID digital de la UE o les restriccions de viatge associades amb la vacunació, que es posin en contacte amb les autoritats pertinents de seu país de residència.





A l'igual que altres vacunes, CVnCoV es va desenvolupar per preparar el cos per defensar-se de la infecció pel SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. El virus SARS-CoV-2 fa servir proteïnes en la seva superfície externa, anomenades proteïnes de bec, per ingressar a les cèl·lules de el cos i causar COVID-19. CVnCoV conté una molècula anomenada ARN missatger (ARNm) que té instruccions per produir la proteïna de bec. L'ARNm està contingut en petites partícules de greixos (lípids) que eviten que es descompongui massa ràpid.