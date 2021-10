Albiol diu que "mai" va usar el poder que tenia sobre una societat a Belize ni va rebre rendiments

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha assegurat que "mai" ús de el poder general que va rebre el 2005 per gestionar una societat a Belize --segons es desprèn de la documentació obtinguda en els Pandora Papers avançada aquest dimecres 'La sisena 'i' El País '-, i ha insistit que no va rebre rendiments d'ell.





Xavier García Albiol @ep













En un comunicat del PP, Albiol dóna resposta a la informació que assegura que va rebre aquest poder sent ja un alt càrrec del PP català, i que aquesta societat es va mantenir activa fins a desembre de 2015, després que Albiol perdés l'alcaldia de Badalona.





Albiol ha assegurat que aquest poder era sobre una companyia que anava a dur a terme diferents iniciatives empresarials, però que "aquest projecte va quedar sense recorregut" i insisteix que no va obtenir d'ell ni increments de patrimoni ni retribucions.





A més, ha sostingut que no hi ha connexió entre aquest apoderament i la seva activitat política i que era "un poder que responia únicament i exclusivament a la voluntat d'escometre projectes empresarials, però que no es van dur a terme".





"Sóc una persona seriosa i honrada. Durant tots meva anys al capdavant de l'alcaldia tant jo com el meu equip de govern hem exercit una molt bona gestió al capdavant de la ciutat, des del més profund amor per Badalona i per millorar el dia a dia dels nostres veïns ", ha tancat.