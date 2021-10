El Govern central preveu invertir a Catalunya el doble que a la Comunitat de Madrid

L'Executiu de Pedro Sánchez té previst realitzar una inversió per a l'any 2022 a Catalunya i Andalusia dues vegades més gran que la disposada per a comunitats autònomes com Madrid o el País Valencià, segons el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE). En concret, Catalunya rebrà 2.430,74 milions d'euros i Andalusia, 2.267,07 milions, mentre que l'Estat a la Comunitat de Valenciana invertirà 1.208,61 milions, i a Madrid, 1.151,46 milions d'euros.





Així, el Govern torna a prevaler en aquest nou projecte de comptes públics la inversió a Catalunya i Andalusia en detriment d'una comunitat semblant pel que fa a el PIB ja població com és la Comunitat de Madrid. En els pressupostos de l'any passat, la inversió d'aquestes dues regions també va ser gairebé el doble que la regió capitalina.





En qualsevol cas, en aquests 2.430,74 milions d'euros que el Govern té previst invertir a Catalunya per al 2022, estan inclosos els 200 milions que l'executiu ha d'abonar a la Generalitat en compliment d'una sentència de Tribunal Suprem.





Segons aquest escrit dels comptes públics, presentades aquest dimecres al Congrés per la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, la cinquena regió en la qual l'Estat farà una major inversió serà Galícia (1.074,72 milions d'euros), seguida de Castella i Lleó (997.440.000).