La Policia deté cinc sospitosos de gihadisme en una operació a Barcelona i Madrid

La Policia Nacional ha detingut cinc persones per la seva presumpta relació amb activitats de terrorisme gihadisme, quatre a Barcelona i una més a Madrid, en una investigació de l'Audiència Nacional, segons han informat fonts policials i jurídiques.





Es tracta d'una operació de la Comissaria General d'Informació que és continuació d'una altra de gener on es va aturar a uns presumptes jihadistes investigats per la Policia Nacional per la seva relació amb un pla per cometre un atemptat.





El jutge de l'Audiència Nacional Joaquín Gadea ha pres declaració a quatre dels arrestats, ja que un d'ells es trobava ja a la presó per altres delictes. Tots són de nacionalitat algeriana i ingressaran a la presó provisional després de passar a disposició judicial.





Al considerat 'capitost' se l'acusa dels delictes d'integració o col·laboració amb banda terrorista, adoctrinament i tinença d'armes. Tres arrestats ingressaran a la presó a l'ésser considerats els adoctrinats.