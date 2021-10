Lucas Hernandez, defensa el Bayern, haurà d'ingressar a presó la setmana que ve

El defensa francès Lucas Hernandez ha de comparèixer el proper dimarts 19 d'octubre al Jutjat Penal número 32 de Madrid per atendre el requeriment judicial d'ingressar voluntàriament a la presó per haver trencat una ordre d'allunyament de la seva parella el 2017.





Lucas Hernández @ep













Segons han informat aquest dimecres des del Tribunal Superior de Justícia, el jutjat madrileny, d'executòries de Violència Sobre la Dona, "ha denegat" al futbolista "la sol·licitud de suspensió de l'acompliment de la pena privativa de llibertat de sis mesos" i li ha sol·licitat que dimarts que ve, a les 11.00 hores, acudeixi "perquè se li doni trasllat del requeriment d'ingrés voluntari a la presó, en el termini improrrogable de deu dies a comptar des d'aquest moment". "Aquest acte d'execució de sentència ha estat recorregut davant l'Audiència Provincial de Madrid", va aclarir.





Els fets es remunten a el 13 de juny de 2017 quan l'internacional va trencar l'ordre d'allunyament sobre ASL, "dictada en condemna, plenament vigent i amb ple menyspreu cap a la mateixa". El defensa no podia acostar-se a la seva llavors núvia després de ser condemnat de violència masclista per un incident entre els dos mesos abans.





No obstant això, malgrat això, la parella va decidir viatjar de lluna de mel als Estats Units, i tots dos se'ls va trobar junts a la tornada de Miami a l'aeroport Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, el que significava un trencament de la prohibició que tenia Hernandez d'acostar-se a menys de 500 metres.





Per aquest motiu, al desembre de 2019, el Jutjat penal nº35 de Madrid va condemnar l'actual jugador de el Bayern a sis mesos de presó com a autor responsable i ara el jutjat penal d'executòries "entén que en aquest cas no concorren els requisits legals per atorgar-li el benefici de la suspensió de la pena, atès que no és un delinqüent primari ".





En aquest sentit, recorda que "ja consta una sentència ferma, de data 2017.03.21, del Jutjat penal nº 35 de Madrid per delicte de lesions en l'àmbit de violència de gènere i una altra sentència, també ferma, així mateix per un delicte de lesions en l'àmbit de violència de gènere, del Jutjat penal nº 5 de Móstoles (Madrid) ".