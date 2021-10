Guia per conèixer les possibles inversions dels Pressupostos a les quatre províncies de Catalunya

Seu Vella de Lleida /@EP





Un any més tornen els balls de milions, estadístiques i comparacions a la política espanyola. El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) pel 2022 ja és aquí i aquest dimecres s'ha presentat al Congrés dels Diputats amb un total de despesa pública de 240.000 milions d'euros, comptant amb els 27.633 milions adicionals dels fons europeus.





D'aquests 240.000 milions, 2.230,74 milions són inversions territorialitzables a Catalunya, el que suposa un 17,2% del total a l'Estat, per tant, encara per sota del pes del PIB català, el 19%. No obstant això, és una xifra superior a la dels pressupostos de 2021, quan les inversions ascendien a 1.999,30 milions, un 16,5% del total.





Segons aquests comptes i en un principi, el territori que rep més inversions és Andalusia, amb 2.267,07 milions d'euros(17,7%), seguit de Catalunya, la Comunitat Valenciana amb 1.208,61 milions (9,3%), i Madrid amb 1.151,46 milions (8,9%), una xifra inferior a la dels PGE anteriors.





Tot i això, a la quantitat de 2.230,74 milions que rebrà Catalunya -si s'aprova el projecte-, cal sumar-hi 200 milions d'euros pendents dels pressupostos del 2018, una transferència que dona compliment a una sentència del Tribunal Suprem de 2017. Els comptes de l'any 2021 ja van recollir també 200 milions d'euros pel compliment d'aquesta sentència, ja que es tracta d'una de les partides dels 1.459 milions que la Generalitat i l'Estat van acordar al 2018 que es transferirien. Això faria ascendir a 2.430,73 milions la quantitat assignada a Catalunya.









UNA APORTACIÓ EQUIVALENT AL PIB CATALÀ A L'ESTAT





La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha remarcat aquest dimecres en roda de premsa al Congrés que, si se sumen els 200 milions, la part dels PGE dirigida a inversions a Catalunya arriba al 18,7% la qual cosa "respecta" el que al seu dia contemplava la disposició addicional tercera de l'Estatut, és a dir, una inversió equivalent a l'aportació catalana al PIB estatal.





"Crec que parla per si mateix del compromís que hem mantingut amb tots els territoris i també amb Catalunya", ha dit Montero després d'entregar els comptes públics a la cambra baixa. La titular d'Hisenda ha destacat que en els últims quatre anys la inversió contemplada als PGE a la comunitat catalana ha estat un 37,6% superior a la dels últims quatre anys del PP de Mariano Rajoy.





Montero ha argumentat que la xifra d'inversió a Catalunya fa que "valgui la pena" que els partits catalans, com ERC o JxCat, "mirin amb molt d'interès i deteniment" els pressupostos generals de l'Estat. Tanmateix, la ministra d'Hisenda no ha dubtat que "hi haurà més pretensions per part seva".





CATALUNYA AUGMENTA LA INVERSIÓ





El conjunt d'inversions territorialitzables de les autonomies ascendeixen a 13.007 milions d'euros, un 1,5% superior a la de 2021. Catalunya és una de les comunitats que augmenta la quantitat així com el percentatge que representa del total. En canvi, Madrid rep menys que l'any passat.





Montero ha defensat que a Madrid, com a capital de l'Estat, es fan inversions no regionalitzables que no se sumen en la xifra territorialitzable, i que en els últims quatre anys l'Estat hi ha invertit un 42,6% més que en els últims quatre de Rajoy i que està per sobre de la mitjana estatal.





BARCELONA, L'ÚNIC TERRITORI CATALÀ AMB MÉS PRESSUPOST





Pel que fa als territoris catalans, el pressupost cau a totes les demarcacions menys a Barcelona, que ha de rebre 1.765,30 milions d'euros durant el 2022, un 33% més. A les comarques de Girona la caiguda serà d'un 37,1% de les transferències amb un total de 108,13 milions. A Ponent i a l'Alt Pirineu el finançament serà de 76 milions, un 3,7% inferior. I, per últim, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre el pressupost del 2022 serà de 280 milions, un 31,6% menys.





QUINES INVERSIONS ES TENEN PREVISTES A LLEIDA?





El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022 destina a la demarcació de Lleida 76.040.350 euros, uns 3 milions menys que el 2021, quan l'Estat va preveure destinar a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran 79.077.900 euros.





Una de les inversions més importants és la de 2,6 milions que s'empraran a la modernització del regadiu de la comunitat de regants 124 del canal d'Aragó i Catalunya, al municipi d'Alpicat (Segrià). També destaquen els 430.000 euros que el Ministeri de Cultura dedicarà a la restauració de la Seu Vella de Lleida, i els 780.000 euros per a la finalització de la depuradora d'Alcoletge. La majoria d'inversions s'assigaran al manteniment de vies, com l'AP-2; a la redacció de projectes, com la variant de la Pobla de Segur o la duplicació de l'N-240, entre Lleida i les Borges Blanques; i a serveis ferroviaris, com la compra de material per part de Renfe.





MILLORES A LA N-II I UN NOU ARXIU HISTÒRIC A GIRONA





Per la seva part, el projecte de PGE per al 2022 destina 108,13 milions d'euros a comarques gironines. És quasi un 40% menys en comparació amb els comptes d'aquest any, quan la inversió prevista a la demarcació superava els 170 milions.





El document que ha fet públic la Moncloa inclou moltes partides genèriques. D'entre totes elles, destaquen els 10,2 milions a la millora de l'N-II entre Maçanet i Tordera, els 6,7 milions per a l'aeroport - per incrementar la seguretat operacional- o els 23,5 milions per Adif, 15,8 dels quals van destinats a Renfe. Tot i això en aquest últim cas no es concreta quines actuacions es faran.





En Cultura, l'única inversió ministerial que recullen els pressupostos són 90.000 euros per al nou Arxiu Històric de Girona. El projecte de PGE, en aquest cas, sí que calendaritza futures inversions. Dels 14,26 milions en què es pressuposta l'obra, l'Estat espera gastar-ne 4,5 el 2023; 4,9 milions més el 2024 i 4 milions el 2025 (any en què calcula que s'haurà enllestit el nou arxiu). En canvi, el ministeri no pensa fer cap inversió al Castell de Sant Ferran de Figueres durant el 2022. Tot i això, fa una projecció de 300.000 euros per al 2023 i 365.000 més de cara al 2024.





Per últim, pel que fa al litoral marítim, el Ministeri de Transició Ecològica preveu una inversió de 610.000 euros a la costa gironina, la mateixa que als comptes d'aquest any. D'aquests, 230.000 euros es destinaran al control de la regressió de la costa, 100.000 euros a la protecció i la reparació del sistema litoral i 280.000 euros a dotacions per a l'accés i ús públic de la costa.





MATEIXOS PROJECTES A TARRAGONA

En el cas de Tarragona, l'Estat inclou 280,5 milions en inversions. La xifra és un 31,7% inferior a la prevista per enguany, que era de 411,2 milions d'euros.





Els principals projectes són els mateixos dels darrers anys. La línia Vandellòs – València d'alta velocitat, amb una partida de 70,1 milions, les obres de l'A-27 entre Valls i Montblanc (23,4 milions, sent la via amb més pressupost de Catalunya) i el corredor mediterrani entre Vila-seca i Castellbisbal (18,8 milions). A més, Adif també gestionarà 8 milions en Rodalies de Catalunya i 7,7 milions en Rodalies i mobilitat urbana. Encara en matèria ferroviària Renfe ha previst 24 milions per a Tarragona, dels quals 11,3 seran per a la compra de material.





També destaquen els 41,2 milions previstos per a diferents obres al Port de Tarragona -com millores a la Zona d'Activitat Logística i obres per facilitar l'accessibilitat ferroviària- i els sistemes d'emmagatzematge per a les centrals nuclears d'Ascó (7,3 milions) i Vandellòs (2,8 milions).