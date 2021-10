La justícia de Catalunya condemna a l'AMB per incomplir el servei públic de sanejament

Ada Colau i Eloi Badia en una compareixença a l'Ajuntament de Barcelona / @EP





Nou revés judicial per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els seus màxims responsables, Ada Colau i Eloi Badia. La sentència 305/2021 de data 8 d'octubre de l'Jutjat Contenciós-Administratiu número 8 de Barcelona dóna la raó a Aigües de Barcelona ja Societat General d'Aigües de Barcelona, SA obligant a l'AMB a complir el contracte concessional i, en conseqüència, a pagar aproximadament 15 milions d'euros per l'activitat de sanejament en alta prestat per la companyia.





En aquest sentit, aquesta sentència demostra que l'AMB està incomplint les seves obligacions legals respecte a el servei públic del sanejament posant en risc la sostenibilitat de la mateixa al no garantir les aportacions econòmiques necessàries per a la correcta gestió per l'operadora Aigües de Barcelona.





En 2018, després de diversos anys d'incompliments flagrants, des de la companyia es va instar a aquest compliment contractual sol·licitant l'import corresponent a el període comprès entre 2014 i 2017. A aquesta primera reclamació li van seguir altres corresponents a les successives anualitats (2018; 2019; i 2020), encara pendents de resolució judicial, situant el deute total de l'AMB en prop de 30 milions d'euros.





Aquestes reclamacions van ser denegades pel Consell Metropolità de 26 de juny de 2018 i ara el Jutjat Contenciós-Administratiu número 8 de Barcelona ha revocat aquella decisió, reconeixent l'exigible compliment contractual per part de l'AMB de les seves obligacions econòmiques respecte a el servei de sanejament que presta Aigües de Barcelona, incloent l'exigència d'abonament i dret al cobrament de la quantitat reclamada més els corresponents interessos legals.





L'AMB, al no afrontar les seves obligacions contractuals, posa en risc un servei fonamental com és el del sanejament d'aigües i la seva devolució a l'entorn i que consisteix en canalitzar i tractar les aigües residuals dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona .





Aquesta sentència és recurrible en apel·lació en el termini de 15 dies davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).