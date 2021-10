Montserrat celebra l'acte de benedicció del seu nou abat, Manel Gasch

@EP





El Monestir de Santa Maria de Montserrat ha celebrat aquest dimecres l'acte de benedicció del nou abat, Manel Gasch, que ha reivindicat que el monestir és "sempre la casa de Déu i per tant la casa de tots".





La celebració ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès; la delegada de Govern, Teresa Cunillera; la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró; la directora general d'Afers Religiosos, Yvonne Griley, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, així com representants del Patronat de la Muntanya de Montserrat i de la societat civil i eclesials vinculats al monestir.





L'acte, que ha coincidit amb la festivitat dels beats màrtirs de Montserrat, ha consistit en el ritu de benedicció, que comença després de l'Evangeli, quan un dels monjos assistents de l'abat elegit s'ha dirigit al bisbe oficiant i li ha demanat que confereixi la benedicció.





Aquest ha pronunciat l'homilia, i després Gasch ha fet la promesa de fidelitat al nou ministeri, s'ha postrat i l'assemblea ha cantat les Lletanies dels sants.





El bisbe Manel Nin ha pronunciat la pregària de benedicció, que Gasch ha escoltat agenollat, i ha rebut els distintius del seu nou ministeri: la Regla de sant Benet, l'anell, la mitra i el bàcul, que signifiquen, respectivament, el mestratge, l'amor esponsal per la comunitat, l'autoritat i la missió de pastor.





El celebrant ha acompanyat el nou abat a la càtedra, on ha rebut l'abraçada dels bisbes, els abats i els monjos de la comunitat.





Després ha continuat la missa amb la litúrgia de l'eucaristia i Gasch ha dirigit una al·locució d'agraïment en què ha exalçat el Monestir de Santa Maria de Montserrat: "Aquest santuari és el do que Déu ha fet a la nostra comunitat i ens sentim a la vegada responsables i agraïts".





Finalment el prelat exarca de Grècia ha beneït l'assemblea i s'ha cantat el Virolai; la celebració ha anat precedida d'un "preludi abacial per a orgue" compost especialment per a l'ocasió per Andreu Diport com a ofrena musical dels Antics Escolans de Montserrat.