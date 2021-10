El Cercle d'Economia augura una "decadència" econòmica si la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona no "canvien de rumb"

@EP





El Cercle d'Economia ha manifestat la seva decepció amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona perquè no disposen d'un model de prosperitat compartit i que compti amb la complicitat de tots els agents: "Estan arriscant el futur de tots".







A la nota d'opinió 'Barcelona i Catalunya: un model compartit de prosperitat és necessari i urgent', l'entitat ha advertit aquest dimecres que això pot suposar quedar atrapats en una espiral d'irrellevància econòmica, de lenta però inexorable decadència.





Per això, el Cercle, que ha expressat el seu optimisme amb les oportunitats de Barcelona i Catalunya, ha demanat un canvi de rumb als seus responsables polítics apostant per una bona gestió ordinària, ambició, realisme, amplis consensos i coratge polític i "sentit de país".





L'organització empresarial ha argumentat que, d'existir un model de desenvolupament econòmic de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, és "fortament ideològic", difícil d'executar, al marge de la iniciativa privada i l'empresa, sovint tàctic per raons polítiques i sense tenir en compte les conseqüències.





"L'apologia del decreixement és una irresponsabilitat que una economia europea oberta no es pot permetre", ha afegit.





Ha assenyalat que "la solució no passa per limitar, prohibir o evitar el turisme", sinó primer per ampliar i reforçar altres sectors per rebaixar el percentatge del producte interior brut (PIB) turístic sobre el total, i sobretot, per apostar per la qualitat en lloc de la quantitat.





AEROPORT DEL PRAT



Sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, ha dit que la connexió directa de Barcelona al món és "essencial" a l'hora d'obrir grans oportunitats de dinamitzar el teixit econòmic, empresarial i emprenedor.





Pel que ha reiterat que no treballar per l'ampliació és "una irresponsabilitat, especialment quan el finançament està garantit" i ha urgit a què torni a activar-se la taula de diàleg sobre aquesta infraestructura per a un acord.





En referència a l'aposta per la digitalització, la investigació i la innovació científica i tecnològica, ha apuntat que "cal la millora de la fiscalitat i la continuació de l'impuls als parcs de recerca i innovació científica i tecnològica", així com apostar pel talent.





El Cercle ha assenyalat que el consens d'arribar a les emissions zero el 2050 "n o serà gens fàcil ni barat", el que s'està veient amb el preu de l'electricitat i les tensions geopolítiques sobre el gas. En aquest sentit, ha indicat que, si no es prenen solucions amb caràcter immediat, en vint anys, Catalunya "necessitarà importar molta energia de la resta d'Espanya i de França", el que suposaria perdre una gran oportunitat de posicionament d'un sector innovador.





També ha demandat una major integració entre el sector sanitari i el social "en un entorn en què les malalties cròniques i la dependència continuen augmentant", i consensos en defensa de tot el teixit industrial.