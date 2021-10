Detinguts cinc presumptes gihadistes a Barcelona i Madrid quan intentaven comprar un Kalashnikov

Material trobat en el registre de la llar dels integrants /@Policia Nacional





La Policia Nacional ha detingut cinc presumptes gihadistes entre Barcelona i Madrid, segons ha comunicat el cos de seguretat aquest dimecres, que ha descartat que els arrestats estiguessin preparats per atemptar. L'operació s'ha desencadenat quan els agents han detectat que un dels detinguts feia gestions per adquirir un fusell Kalashnikov. Durant els registres als habitatges dels detinguts s'han trobat tres matxets i una setantena de cartutxos.





Tots cinc arrestats, algerians, vivien a Barcelona, però un estava provisionalment al Centre d'Internament d'Estrangers de Madrid. Dels quatre arrestats a Barcelona, un era a presó i per això encara no ha passat a disposició judicial.





Els quatre que ja han passat a disposició judicial han ingressat a presó. Un d'ells era el cap del grup, el captador, al qual s'anomenava Sheikh. Se li atribueixen delictes d'integració en organització terrorista, adoctrinament actiu, col·laboració i tinença d'armes. Als altres tres se'ls atribueixen delictes d'integració o col·laboració.





L'actuació és la segona part de l'operació Arbac, la primera fase de la qual va acabar el gener passat amb la detenció de tres algerians a Barcelona. En aquesta segona fase, els agents van detectar que un dels integrants del grup feia gestions per adquirir un fusell Kalashnikov, i va ser aleshores quan es va decidir dur a terme l'operació. Als registres que s'han dut a terme s'han localitzat tres matxets de 60, 57 i 51 centímetres i una setantena de cartutxos.





OPERACIÓ ARBAC





La investigació va començar el Nadal passat quan els agents van detectar l'entrada a Espanya d'un presumpte membre de Daesh, que el gener d'aquest any va ser arrestat a Barcelona amb dues persones més.





Els investigadors van comprovar que els tres rebien l'ajuda d'un altre individu que, des d'Algèria, coordinava mesures de seguretat per evitar que els detectessin. Aquest individu, l'anomenat Sheikh, va ser considerat el referent del grup investigat.





Després de la primera part de l'operació els agents van continuar investigant i a finals de març van detectar que Sheikh entrava a Espanya i s'instal·lava a Barcelona. Els investigadors van comprovar la vinculació de l'individu amb Daesh des del 2016, quan se'l va detenir a Turquia mentre intentava entrar en zona de conflicte per unir-se al grup terrorista. Un cop alliberat va viatjar a Malàisia, Tanzània i Algèria on, segons la policia, va seguir fent tasques de captació per a l'organització.





A Barcelona, els agents van comprovar que s'havia rodejat d'un grup de joves delinqüents algerians que cometien robatoris a turistes de manera organitzada. Molts s'havien radicalitzat a partir de l'arribada de Sheikh.





Aquest matí s'ha posat a disposició del titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 a quatre dels detinguts, per als quals s'ha decretat presó. El cinquè continua complint condemna a la presó en la qual ha estat detingut per l'operatiu d'ara.





L'operació, duta a terme per la Comissaria General d'Informació i la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona, s'ha desenvolupat sota la direcció del Jutjat Central d'Instrucció número 6 i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Ha comptat, a més, amb el suport de la Brigada Provincial d'Informació de Girona, el Centre Nacional d'Intelligència (CNI), el Federal Bureau of Investigation (FBI) dels Estats Units, l'Agència de Policia Europol i els serveis de seguretat d'Algèria.