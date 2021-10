La Generalitat es posa "seriosa" per actuar contra els feminicidis

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, han presentat aquest dimecres el nou protocol d'actuació davant els feminicidis, que vol millorar la coordinació institucional i també "identificar situacions revictimitzants i de violència institucional que puguin patir".





L'actuació del protocol es preveu per feminicidis, feminicidis vinculats i les seves temptatives en l'àmbit territorial de Catalunya, i planteja una mirada "interseccional" que situï a la dona en el centre i les necessitats i prioritats que pugui expressar, segons un comunicat de la Generalitat després de la reunió de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència masclista d'aquest mateix dimecres.





Les mesures d'actuació incideixen en la reparació del dany actuant en l'entorn familiar, comunitari, educatiu i també en els professionals que estan treballant en això.





La consellera Verge ha sostingut que cada situació de violència institucional suposa una greu distància entre els drets reconeguts i els drets efectivament gaudits: "Implica d'una fallida de l'obligació de garantir les condicions que permetin a les dones en situació de violència reconstruir les seves vides".





Per Verge, les dones no han de "recórrer de forma incansable dels circuits institucionals per obtenir una resposta integral", sinó que ha atribuït aquesta responsabilitat als poders públics que, a parer seu, han de respondre de forma àgil i eficaç.





"Desterrar les violències masclistes"



A la reunió de la Comissió, el cap de l'executiu català ha expressat el compromís de la Generalitat que en aquesta legislatura es facin "passos cap endavant ferms i definitius per començar a desterrar el patriarcat i les violències masclistes" i ha afegit que per a això destinaran , en les seves paraules, més recursos que mai.





Per la seva banda, la titular d'Igualtat i Feminismes ha recordat -en dades de la conselleria d'igualtat- que des del 2012 hi ha hagut 99 feminicidis a Catalunya, 11 dels quals aquest any: "Aquesta només és la punta de l'iceberg", ha advertit Verge.





Aragonès ha insistit en la necessitat de coordinació, col·laboració i cooperació indispensable entre els ens locals i supramunicipals, així com amb els agents socials i les entitats en el que ha considerat una "qüestió de país" que requereix que tots els actors, institucionals i socials , vagin de la mà.





Per als ajuntaments i comarques que ja tinguin un protocol propi, el de la Generalitat tindrà un caràcter complementari i hauran d'integrar les recomanacions i l'abast conceptual perquè es garanteixi l'"accés a la prevenció, protecció, intervenció, recuperació i reparació integral".