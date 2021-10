El PP no es planteja mesures contra Albiol després d'aparèixer en els 'Papers de Pandora'

@EP





El PP que dirigeix Pablo Casado ha assenyalat aquest dimecres que no es planteja cap mesura interna contra l'alcalde de Badalona i president de comitè d'alcaldes de PP, Xavier García Albiol, després d'aparèixer en els anomenats 'Papers de Pandora' i ha afegit que el mateix regidor ha ofert explicacions després d'aquesta "informació periodística", segons han indicat a Europa Press fonts de la direcció nacional de la formació.





Segons ha revelat 'La Sexta' i 'El País', García Albiol va rebre un poder general per gestionar una societat a Belize -un conegut paradís fiscal a nord d'Amèrica Central- en l'any 2005 sent ja un alt càrrec del Partit Popular de Catalunya. Aquesta societat s i va mantenir activa fins a desembre de 2015, després que Albiol perdés l'alcaldia de Badalona i lliurés el bastó de comandament a la Dolors Sabater.





A través d'un comunicat, l'alcalde de Badalona ha assegurat que "mai" va fer ús del poder general que va rebre el 2005 per gestionar una societat a Belize i ha insistit que no va rebre rendiments d'ell. Després d'assegurar que és una persona "seriosa i honrada", ha sostingut que no hi ha connexió entre aquest apoderament i la seva activitat política.





Des de la direcció nacional del PP han assenyalat que no es plantegen cap tipus de mesura interna, segons han confirmat a Europa Press fonts de la cúpula de PP, que han destacat que és una "informació periodística" i el mateix Albiol ja ha donat explicacions.





Abans que Albiol difongués un comunicat, el portaveu adjunt del Grup Popular al Congrés, Mario Garcés, ha assenyalat que era el mateix alcalde el que havia de respondre davant aquestes informacions publicades. Això sí, ha indicat que tenir una societat offshore "no és una il·legalitat tributària" perquè el que cal veure és si "realment va tenir rendes i les va declarar o no les va declarar".





ALLAU DE CRÍTIQUES D'ERC, PODEM I Cs



El regidor de Badalona ha rebut una allau de crítiques d'altres formacions polítiques, que fins i tot han tirat d'hemeroteca com el portaveu parlamentari d'ERC, Gabriel Rufián, que ha dit compartir el que deia Albiol a Twitter a l'octubre de 2015: "No poden tenir els mateixos drets els veïns que porten pagant tota la vida els seus impostos i els que no".





Per la seva banda, el portaveu d'Unidas Podemos, Pablo Echenique, s'ha preguntat si el líder del PP, Pablo Casado, va cessar el seu regidor. "A García Albiol no li agraden els estrangers excepte si són de Belize, Andorra o Panamà i li munten una societat offshore. Va a dimitir com a alcalde de Badalona? Ho va cessar Pablo Casado del lloc de president de comitè d'alcaldes de l' PP? ", ha interrogat.





També s'ha pronunciat a través de Twitter el diputat de Más País, Iñigo Errejón. "Algú del PP en els Pandora Papers. No sorprèn a ningú, però no per això és menys vergonyós", ha manifestat.





Des de Ciutadans, Guillermo Díaz, ha carregat durament contra aquells càrrecs de Ciutadans que avui "callen" quan "ahir haurien exigit la dimissió d'Albiol" després de les informacions que el vinculen amb els 'Papers de Pandora'.





"Una salutació a tots els trànsfugues, que, com oques de l'Àrtic, van emigrar al PP per estar calentets. Avui callen quan, ahir, haurien exigit la dimissió d'Albiol", ha emfatitzat Díaz, que és membre de la direcció del grup parlamentari de Cs.





Al seu entendre, el pagament per aquest silenci és "un sou petitet" i "la venda" són uns "principis". "Jo us ho dic. Tots ho pensen", ha assegurat el diputat malagueny de la formació taronja a través del seu compte de Twitter.