Presentació a Terrassa del Balletto del Sud amb un programa Stravinski

El país que avui coneixem amb el nom d'Itàlia està format per un mosaic de territoris que van tenir vida pròpia fins al procés d'unificació que es va dur a terme a mitjan del segle XIX per la Casa de Savoia. Cada un d'ells amb acusades peculiaritats derivades de la seva situació geogràfica i, per tant, de les influències que van rebre. El curiós perfil geogràfic de la península ens convida a endevinar la forma d'una bota. Doncs bé, el taló de la mateixa correspon a la regió d'Apulia, que està banyada per dos mars, l'Adriàtic i el Jònic i es troba més a prop d'Albània, que de Roma i d'Atenes, que de Milà, el que convida a col·legir la llarga dependència que va mantenir de l'Imperi bizantí. I encara que el seu capital rau a Bari, la segona ciutat és Lecce, a la qual es coneix com la "Florència del sud" per la riquesa del seu patrimoni arquitectònic barroc.





@La Factoria Cultural





En aquesta última ciutat que no arriba als 100.000 habitants, hi ha una formació coreogràfica, el Balletto del Sud, que ha arribat projecció internacional. Bé pot qualificar-com "companyia d'autor" perquè va ser el resultat de l'esforç emprès fa 26 anys per Fredy Franzzuti. En poc més d'un quart de segle d'existència ha muntat quaranta espectacles i constitueix una de les formacions més respectades que es caracteritza per la utilització d'un llenguatge de gènere que va des de la recerca del contemporani a la reinterpretació moderna dels clàssics, aventurant també en la reconstrucció filològica dels "ballets perduts". Hi havia estat present amb anterioritat a Espanya -per exemple, en Bilbao abans de participació en la 38a temporada de dansa de Terrassa.





La funció que Franzzuti va portar a La Factoria Cultural egarenca va tenir com a títol "Tarda de Stravinski", ja que va estar conformada per dues peces del cèlebre, i en el seu temps discutit, músic rus: "L'ocell de foc" i "La consagració de la primavera "que, escrites entre 1910 i 1913, es consideren, amb" Petruscka", les tres obres més representatives de l'anomenat" període rus "del seu creador, valorat en el seu temps com un veritable revolucionari en els estils musicals i coreogràfics.





"L'ocell de foc" es basa en una llegenda russa molt semblant a altres que han servit com a esquema argumental de ballets: princesa sotmesa a l'encís d'un personatge malèfic que és rescatada per un jove príncep a què ajuda el benèfic ocell d'ales de foc. Franzutti ha optat en aquest cas per crear una coreografia clàssica acord amb aquesta trama i per això ha compost un ballet de puntes i tutús en destacar l'agilitat, etereïtat i elegància dels moviments de Matías Iaconianni.





Per contra, a "La consagració de la primavera" el mateix Franzutti es va permetre una coreografia molt més rupturista i contemporània, encara que sense arribar als extrems de la de Nijinski que, quan la va estrenar a París, va provocar la irada reacció del públic. A Terrassa, l'actuació de la companyia, amb Alice Leoncini, Núria Salat (que havia encarnat així mateix a l'ocell de foc a la peça anterior) i no sabem si Ovidiu Chitanu o Lorenzo Lupien en el paper de nen (figuraven els dos noms en el programa) va aconseguir arrencar entusiastes aplaudiments.