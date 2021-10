Un home acaba a la presó per assetjar la pintora Paula Bonet en el seu estudi

Paula Bonet / @ EP





Un jutge ha enviat a presó provisional a l'home a què la pintora Paula Bonet va denunciar per un presumpte delicte d'assetjament en el seu estudi, han explicat fonts de l'acusació a Europa Press.





L'home és a la presó des de la setmana passada després de saltar-se una ordre d'allunyament que ja li havia imposat un jutjat, i la seva defensa ha recorregut la decisió buscant que surti de la presó, segons ha avançat el diari Ara.





"La situació viscuda, al contrari del que esperen les persones que imposen la seva presència a altres, m'ha donat força per seguir denunciant, amb la meva obra, les violències que s'exerceixen sobre nosaltres. Serveixi la meva veu privilegiada per parlar per tantes que no poden fer-ho", ha manifestat l'artista al compartir la notícia en el seu perfil de Twitter.