Més de 100.000 pimes estan en risc de fallida a causa de la pandèmia

@EP





Més de 100.000 pimes espanyoles es troben en alt risc de fallida malgrat les ajudes antiCovid que els ha ofert el govern central. Els ERTO, els crèdits ICO, les pròrrogues fiscals o els ajuts directes no han estat suficients per portar a petites i mitjanes empreses a una millor situació després de tantes restriccions.





Tal com explica el Govern central en el projecte de Llei de Pressupostos de 2022, la pandèmia del coronavirus deixarà un mínim del 9% de les empreses no financeres en risc de fallida. En total, més de 100.000 companyies, gairebé totes elles petites.





El virus i les seves cinc onades han multiplicat per tres el nombre d'empreses que no ingressen prou com per fer front a costos operatius i financers. Això es tradueix en aproximadament 430.000 empreses i posa en risc a tot el país, ja que la situació d'aquestes companyies pot posar en risc altres sectors com els bancs.





En el projecte de Pressupostos d'això se'n diu risc d'histèresi. Un concepte que fa referència al fet que un mercat o en aquest cas un país entri en crisi econòmica i no pugui recuperar-se. És a dir, que hi hagi molta pèrdua de treball i que, temps després, no es recuperi.





L'executiu rebutja aquesta idea i defensa que estem cada vegada més a prop d'una recuperació econòmica postpandemia. "S'estima que l'impacte conjunt de les línies d'avals ICO i de les ajudes directes tornaria el percentatge d'empreses viables amb elevat risc de tancament als nivells pre-pandèmia, evitant en gran mesura que es materialitzi el risc d'un efecte estructural o d'histèresi sobre el teixit productiu viable com a conseqüència de la pandèmia", assenyala el document.





Els càlculs que ha fet públics l'executiu mostren que s'han realitzat més d'1,1 milions d'operacions amb fons ICO. Gràcies a això, afirmen que aquest 33% d'empreses en risc de fallida va disminuir fins al 17%. Però a més, asseguren que si es sumen la resta d'ajuts, com les ajudes directes i els ERTO, la xifra cau fins al 9%.





Així doncs, el text segueix: "Per a algunes empreses sobreendeutades a causa de la pandèmia o amb una pitjor posició financera de partida i que pertanyen a sectors més afectats persisteixen alguns riscos vinculats a la vulnerabilitat financera". D'altra banda, actualment uns 247.000 empleats continuen en ERTO.