Almenys cinc morts i dos ferits en l'atac d'un arquer al sud de Noruega

Almenys cinc persones han mort i dues més han resultat ferides aquest dimecres després que un home proveït amb un arc hagi començat a disparar fletxes contra les persones amb qui es creuava pel centre de la localitat de Kongsberg, al sud de Noruega.





El cap de la Policia de la província de Buskerud, Oyvind Aas, ha confirmat la xifra de morts, després que els mitjans noruecs haguessin avançat que hi havia fins a quatre víctimes mortals. Entre els ferits hi ha un agent que en aquell moment no estava de servei.





Aas ha informat que l'assaltant, un home danès de 37 anys, ha estat detingut una mitja hora després que comencés l'atac. No ha descartat pugui estar relacionat amb el terrorisme. "És natural considerar aquesta possibilitat", ha dit. No obstant això, ha puntualitzat que el presumpte autor "no ha estat interrogat i és massa aviat per arribar a una conclusió".





Segons la policia, els agents han tingut un petit enfrontament amb l'assaltant abans de poder capturar-lo. L'atac, que ha tingut "diversos escenaris", ha començat en un supermercat de la cadena Extra, segons han confirmat els propis responsables de l'establiment.





"Podem confirmar que hi ha hagut un incident greu a la nostra botiga", han afirmat en un comunicat en què han destacat que cap dels seus treballadors "ha sofert lesions".





REACCIONS POLÍTIQUES



Per la seva banda, la primera ministra noruega, Erna Solberg, ha condemnat els "actes horribles" que ha comès l'assaltant i ha assenyalat que s'uneix a aquells que estan "impactats" per l'ocorregut, en una compareixença davant els mitjans .





Igual que la Policia, Solberg ha preferit esperar abans de dir res sobre les possibles motivacions de l'agressor. "Primer cal esperar a saber més" abans de confirmar si es tracta d'un acte terrorista.





Solberg, que va presentar la seva dimissió aquest dimarts després de la derrota dels conservadors en les eleccions del setembre, ha lamentat que tot i "la bona feina policial" que s'ha fet a Noruega contra aquest tipus d'"atacs organitzats", els seus autors ho posin sempre tan "difícil".





L'home que previsiblement succeirà la primera ministra en el càrrec, el líder del Partit Laborista, Jonas Ghar Store, ha traslladat el seu condol a les famílies de les víctimes i ha assegurat que els equips de salut i d'emergències "treballen a temps complet per brindar una visió general i ajudar els qui necessiten ajuda", recull el diari noruec 'Verdens Gang'.





En aquests termes també s'ha manifestat la ministra de Justícia, Monica Maeland, qui hores abans de comparèixer davant la premsa ha posat a la disposició de les autoritats locals tota la infraestructura de seguretat de l'Estat noruec.





"La policia diu que no sap si es tracta d'un acte terrorista. Estan investigant i restem a l'espera. No podem comentar detalls relacionats amb l'autor", ha dit.





Al mateix temps, l'alcaldessa de Kongsberg, Kari Anne Sand, ha lamentat l'"impactant" succés, que ha sacsejat al país, i que "difícilment" es podria pensar que "succeiria a Noruega".





"Ara estem intentant, al costat del municipi, muntar una recepció en un dels hotels de la ciutat. Allí comptem amb un equip de crisi i rebem als afectats de diverses formes. Ha tingut lloc en un districte on viu molta gent i molts es veuen afectats, ha explicat.