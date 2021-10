Un home mata a trets una dona després de confondre-la amb la seva exnòvia

Cameron Moser, de 29 anys, de Minnesota (Estats Units), va ser ingressat a la presó de comtat de Crow Wing divendres a l'estar relacionat amb la mort de Bethany Bernatsky, qui s'allotjava al Cozy Bay Resort, segons el Daily Mail.





Els investigadors estan treballant per determinar si el presumpte assassí es va equivocar de víctima: Moser possiblement tenia la intenció de matar la seva exnòvia de 26 anys, que és filla d'un expropietari del resort al llac Edward, assegura l'agutzil del comtat de Crow Wing , Scott Goddard.





Bethany Bernatsky i Cameron Moser / Oficina de l'Sheriff





L'ex propietari del complex, Bret Jevning, assegura que Moser es va dirigir a l'establiment turístic a la recerca de la seva filla, segons The Star Tribune. Jevning afirma que Moser estava molest perquè la seva filla havia deixat la seva addicció a les drogues i estava començant la rehabilitació.





El 7 d'octubre, els agents de l'agutzil van rebre una trucada alertant sobre un tiroteig just després de les 11 pm. Aproximadament 20 minuts després, els agents van arribar a el lloc i van veure al Moser sostenint un rifle estil AR-15 i una pistola platejada al parc de Mollie Lake, just davant de l'hotel on s'havia produït el tiroteig.





Moser va mantenir als agents en un punt mort que va durar 90 minuts abans de ser detingut. Els membres de l'equip SWAT que després van entrar al complex, van trobar a Bernatsky al passadís d'una cabana de cap per avall, envoltat de sang.





Bernatsky, de 46 anys, va ser declarat morta al lloc. Una autòpsia va revelar que li havien disparat diverses vegades, fins i tot al cap. Les fotos de l'exnòvia de Bernatsky i Moser en les xarxes socials mostren que tenien característiques similars, inclosa l'altura, la constitució i el cabell llarg i ros, malgrat la seva diferència d'edat de 20 anys.





Moser està acusat d'assassinat en segon grau i està detingut amb una fiança d'1 milió de dòlars. La seva pròxima compareixença davant el tribunal està programada per al 20 d'octubre.