Puigdemont demana a ERC no negociar sobre el seu cas amb el Govern central: "No busquem cap indult"

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha demanat a ERC no negociar sobre la seva situació personal amb el Govern, ni a la taula de diàleg ni en altres espais bilaterals, i ha reclamat respecte per la seva estratègia a l'estranger: "No busquem cap indult anticipat ni creiem que aquesta opció aporti cap solució al conflicte".





En un article d'opinió aquest dijous al 'El Punt Avui' ha demanat també a la Generalitat respectar la seva decisió, "per si ha tingut o té la temptació d'incloure aquesta 'sortida personal' a les converses" que manté amb l'Executiu central, que va indultar els impulsors de l'1-O que es van quedar a Catalunya i van acabar a la presó.





Carles Puigdemont @ep





"Si es creu que tinc una part de responsabilitat en un veritable procés de negociació política amb l'Estat espanyol, sense condicions prèvies i amb tota l'ambició que se li pot suposar, la puc assumir perfectament des de la meva vida a l'exili. No cal que prèviament em arreglin res ", ha afirmat.





Ha sostingut que l'indult no dóna una resposta a les persones que considera víctimes de repressió, a diferència de l'amnistia, i ha afegit: "Algú ha dit que he de formar part de la solució al conflicte, però els que ho diuen em temo que volen dir una altra cosa ".





També ha assegurat que a tots els que "amb tota la bona intenció del món" s'han dirigit a ell per proposar-li solucions a la seva situació els ha dit el mateix: que la prioritat és la resolució del conflicte polític, en les seves paraules.





"Demano que ningú parli per nosaltres, que no interfereixin en la nostra estratègia buscant dreceres que no volem", i ha defensat que ell ha estat respectuós amb l'estratègia de defensa que van adoptar els que es van quedar a Catalunya després del 1-O.