Darias assegura que l'objectiu del Govern central contra l'artrosi és "pal·liar el dolor"

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat que l'objectiu del Govern central davant de l'artrosi, també coneguda com osteoartritis, és "pal·liar el dolor, tractar de limitar l'avanç de les lesions i mantenir o millorar la qualitat de vida dels pacients".





Així ho ha subratllat Darias durant la seva intervenció en la inauguració de la V Congrés Mundial de Pacients amb Osteoartritis, organitzat per la Fundació Internacional OAFI, i que se celebra aquest 14 i 15 d'octubre a Barcelona sota el lema 'Junts plantem cara al dolor'.





Darias ha destacat el paper dels pacients com a nucli de la intervenció del Govern central davant aquesta malaltia articular degenerativa. "Les veus dels pacients, així com les experiències de les seves famílies i cuidadors, són aportacions molt valuosos en el procés general de millorar l'atenció, millorar els resultats", ha explicat.





En aquest sentit, la ministra ha ressaltat el "diàleg constant" del Ministeri amb els grups de pacients com a eina per a la promoció de la salut, la prevenció de la patologia i també per aconseguir èxit en el desenvolupament de nous medicaments.





"La participació i reclutament eficaç dels pacients és l'element crític perquè les promeses de nous tractaments es puguin assolir el més aviat possible resultant en un benefici per a tota la societat", ha assenyalat.





Al fil d'aquestes declaracions, la ministra de Sanitat ha ressaltat la importància de l'enfocament científic a l'hora de prevenir i tractar la malaltia. En aquest sentit, s'ha referit a l'elevat nombre d'assajos científics que s'estan realitzant tant en el món, com a la Unió Europea (on són més de 300) i a Espanya, un dels països més destacats per a la investigació biomèdica.





Així mateix, tal com ha recordat Darias, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) dóna suport i assessorament tant als equips de recerca acadèmics com a companyies farmacèutiques per facilitar la investigació clínica i especialment amb teràpies més noves com la teràpia cel·lular , un camp en què Espanya "té un enorme potencial al comptar amb grups investigadors d'excel·lència i reconeixement internacional".





Així, ha abundat la ministra de Sanitat, la investigació amb medicaments de teràpia avançada a Espanya abasta nombroses indicacions clíniques incloent la medicina regenerativa.





"El nostre major esforç és mirar al present de la malaltia, però avançar cap a nous tractaments que aconsegueixin pal·liar les conseqüències d'aquesta malaltia, a l'igual que passa amb altres malalties cròniques", ha detallat.





En aquest camí, considera "indispensable" la col·laboració de totes les parts interessades, tant investigadors, com metges, fisioterapeutes, infermeres i infermers, desenvolupadors de fàrmacs i el Govern. "Junts vam arribar més lluny i junts vam arribar millor", ha finalitzat.