Pacients amb VIH i comorbiditats podrien patir Covid greu, segons un estudi finançat per La Caixa

Els pacients amb VIH amb comorbiditats cròniques i càrrega viral no suprimida podrien tenir un major risc de patir Covid-19 greu, segons un estudi coordinat pel Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT) i l'Hospital Clínic de Barcelona.





En un comunicat aquest dijous, la Fundació La Caixa, que ha finançat el treball publicat a 'HIV Lancet', ha afegit que haver nascut fora d'Espanya, ser major de 65 anys i patir altres malalties cròniques són factors "determinants" en les persones amb VIH per patir formes greus de Covid, com l'hospitalització, l'ingrés a la UCI o la mort.





A partir de dades de 16 hospitals, s'ha determinat que patir hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, malalties renals cròniques o càncer augmenta "considerablement" el risc d'un resultat greu de Covid, si se suma a l'alta càrrega viral de VIH.





"Cada comorbiditat addicional està associada a un augment substancial de el risc, arribant a multiplicar per 22 les probabilitats de tenir un resultat greu de la malaltia en les persones amb quatre o més comorbiditats", han afirmat els investigadors del CEEISCAT Daniel Nomah i Juliana Reis- Urueña.





Els autors han conclòs que els factors de risc identificats "han de servir per poder prioritzar les persones amb VIH en termes d'estratègies de prova, gestió clínica i programes de vacunació contra la SARS-CoV-2", especialment persones amb càrrega viral de VIH no suprimida i sota recompte de cèl·lules CD4, així com aquelles amb un nombre elevat de comorbiditats.