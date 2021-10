Triomfa l'amor: l'exbisbe de Solsona es casa amb la seva nòvia per deixar de viure en pecat

@EP





Xavier Novell, exbisbe de Solsona que va renunciar al seu lloc de treball "per raons estrictament personals", es casarà durant aquest mes octubre amb la seva nòvia, la escritoria de novel·les eròtiques i satàniques Silvia Caballol.





Tots dos haurien acudit ja al Registre Civil de Súria per començar a tramitar el seu matrimoni, segons s'ha estès per aquesta mateixa localitat. Pel que sembla, van ser el passat 7 d'octubre i des de llavors va començar un termini de quinze dies en què el jutge demana a qualsevol persona que conegui alguna cosa que impedeixi legalment l'enllaç que ho comuniqui, bé per escrit o bé directament al jutjat.





Aquests motius podrien ser, segons l'article 246 de el Reglament de Registre Civil i concordants del Codi Civil, que un dels dos membres de la parella sigui menor d'edat, que un dels dos estigui casat, que hagin estat condemnats per matar un cònjuge o que hagi consanguinitat entre ells.





Però no és el cas. Xavier Novell va facilitar la nul·litat religiosa del matrimoni de Silvia Caballol, que va estar casada anteriorment. Així que la parella formada per l'exbisbe de Solsona i l'escriptora eròtica podran casar-se a finals d'octubre.