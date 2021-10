MicroBank injecta 25,8 milions en microcrèdits a emprenedors assessorats per entitats d’àmbit social

@Fundació La Caixa





MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha injectat 25,8 milions d’euros en microcrèdits entre gener i setembre de 2021 per donar suport a emprenedors que han necessitat l’assessorament d’entitats collaboradores de l’àmbit social. Aquesta xifra representa un increment del 68,5% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquest creixement s’explica per la reactivació de l’activitat després de la fase més dura de la pandèmia, que ha derivat en un augment de la demanda per part d’emprenedors en els nou primers mesos de l’any, així com per la labor exercida per les més de 300 entitats que collaboren amb MicroBank per ajudar als emprenedors a portar a terme el seu projecte de negoci.





Coincidint amb la celebració divendres del Dia Europeu de les Microfinances, MicroBank ha fet públiques les xifres dels projectes d’autoocupació i microempreses que han vist la llum gràcies al treball conjunt amb les seves entitats collaboradores. Es tracta d’organitzacions de tota classe amb experiència en accions d’assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora. Aquestes entitats aporten coneixement a les persones destinatàries dels préstecs, a més d’assessorar i realitzar un seguiment dels projectes.





En total, des de principis d’any s’han materialitzat 1.392 operacions d’aquest tipus. L’import mitjà dels microcrèdits dirigits a emprendre un negoci subscrits gràcies a la collaboració d’aquestes entitats s’ha situat en els 18.540 euros. El 49% de les persones beneficiàries d’aquests microcrèdits han estat dones, enfront del 51% dels homes. Per edats, les franges de 26 a 35 anys i de 36 a 45 anys són les que més operacions han subscrit (amb un 34% i un 33% del total, respectivament), seguides de les de 46 a 55, 18 a 25 i 56 a 65 anys.





“El paper que exerceixen les més de 300 entitats que collaboren amb MicroBank és essencial per a la dinamització de projectes d’autoocupació i microempreses a Espanya dels col·lectius més vulnerables”, explica Cristina González Viu, directora general de MicroBank, qui es mostra confiada a continuar sumant entitats collaboradores en el futur amb l’objectiu comú de generar riquesa i benestar en el territori.





Algunes de les entitats més destacades pel que fa a número i import d’operacions són Incorpora-Fundació "la Caixa", Andalucía Emprende, les Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, el Instituto de las Mujeres, Creu Roja, Servicio Canario de Empleo o Fundación Acción contra el Hambre.





Marc Simón, subdirector de la Fundació “la Caixa”, assegura que “el suport a emprenedors és una de les línies d’actuació del programa Incorpora de la Fundació “la Caixa” que s’ha consolidat en els últims anys i ha demostrat la seva eficàcia per a fer costat a persones en situació de vulnerabilitat que volen posar en marxa el seu propi projecte. La collaboració amb MicroBank ens permet continuar treballant per a propiciar la creació de nous negocis i sumar més històries d’èxit”.





Rosa Siles, directora d’Andalucía Emprende, entitat dependent de la Conselleria d'Ocupació, Formació i Treball Autònom de la Junta d'Andalucia, valora de manera molt positiva la collaboració amb MicroBank: “Per a Andalucía Emprende, i sobretot, per als emprenedors, els autònoms i les startups andaluses, és una oportunitat poder collaborar amb MicroBank en la promoció de l’autoocupació i l’activitat emprenedora, perquè suposa facilitar-los l’accés al crèdit, un dels principals obstacles a l’hora d’emprendre, que s’agreuja encara més quan el moment, com ara, és convuls, a conseqüència de la crisi. La capacitat i el talent emprenedor que hi ha a Andalusia mereixen aquest suport que els oferim, a través de la collaboració publicoprivada, perquè els sigui més fàcil materialitzar les seves idees de negoci. La nostra collaboració està donant excellents resultats i continuarem sumant instruments i recursos per ajudar i facilitar el camí de l’emprenedoria als seus protagonistes” ha afirmat.





Maika Sánchez, directora de l’Àrea d’Ocupació de Creu Roja, subratlla els òptims resultats collits fruit de la cooperació conjunta amb MicroBank. “A Creu Roja tractem cada dia amb persones que es troben en risc d’exclusió financera. El nostre coneixement de la seva situació i els serveis d’assessorament i suport tècnic que oferim, units a la intensa labor de MicroBank en la concessió de microcrèdits, s’han consolidat en els últims anys com un tàndem perfecte en pro de la creació de projectes d’autoocupació per part de collectius vulnerables”, assenyala Maika Sánchez.