Línies de bus afectades per la Mitja Marató de Barcelona 2021

Amb motiu de la celebració de la 31a edició de l’eDreams Mitja Marató de Barcelona, que tindrà lloc aquest diumenge, 17 d’octubre, el recorregut de diverses línies d’autobús quedarà afectat entre les 8.30 i les 12 hores, aproximadament. Per aquesta raó, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana l’ús del metro durant aquestes hores i en els desplaçaments a l’entorn dels carrers per on transcorrerà la cursa, especialment a la zona delimitada per la Gran Via i el front marítim.





La cursa sortirà a les 8.30 hores del carrer Pujades i afectarà tot el trànsit de superfície a les artèries per on es desenvolupi la prova esportiva. La cursa seguirà pel passeig Picasso, avinguda del Marquès de l’Argentera, passeig Isabel II, passeig Colom, passeig Josep Carner, plaça de les Drassanes, avinguda Parallel, carrer Entença, Gran Via, carrer Bailèn, ronda Sant Pere, passeig Sant Joan, passeig Lluís Companys, carrer Bonaventura Muñoz, carrer Pallars, carrer Llacuna, carrer Perú, carrer Josep Pla, Gran Via, Rambla Prim, avinguda Diagonal sentit Llobregat, carrer Espronceda, avinguda Diagonal sentit Besòs, plaça Llevant, passeig Taulat, carrer Selva de Mar, passeig Garcia Fària, passeig Calvell, avinguda Litoral, Port Olímpic, carrer Arquitecte Sert, carrer Salvador Espriu, carrer Marina i finalitzarà al carrer Pujades.









Tot plegat provocarà diferents afectacions en 38 línies de bus de TMB, que veuran alterat o limitat el recorregut mentre es desenvolupi la cursa: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21,V23, V25, V27, V29, V31, 6, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 120, 121, 136, 141, 192 i les rutes Vermella i Blava del Barcelona Bus Turístic.