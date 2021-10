El Suprem remet a Congrés ia la JEC la sentència condemnatòria d'Alberto Rodríguez

El Tribunal Suprem ha remès la sentència per la qual condemna a el diputat d'Unides Podem Alberto Rodríguez --per un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat-- a la presidenta de Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ia la Junta Electoral Central ( JEC).





A través del seu president, Carlos Lesmes, l'Alt Tribunal ha enviat una còpia digital de la resolució -dictada el passat 6 d'octubre-- a instàncies de el president de la Sala Segona del Suprem, Manuel Marchena, per al coneixement de la cambra baixa i de la JEC als efectes oportuns.





Alberto Rodríguez @ep





Segons un escrit de 13 d'octubre, Lesmes ha remès també la interlocutòria d'execució dictat contra Rodríguez pel qual s'insta a anotar la pena imposada en el Registre Central de Penats i Rebels i en el qual, a més, es requereix al dirigent de Podem el pagament de la multa imposada, un cop deduït l'import de la fiança consignada, i s'ordena l'abonament de la indemnització acordada en la sentència per a l'agent que va rebre el cop de peu.





El Suprem va condemnar a el diputat de Unides Podem a la pena de presó d'un mes i quinze dies com a autor d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat en una manifestació a 2014, amb l'atenuant molt qualificada de dilacions indegudes. La condemna comporta l'accessòria d'inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna.





DECISIÓ SOBRE EL ESCÓ





En la sentència, l'Alt Tribunal va resoldre substituir la pena de presó per la pena de multa de 90 dies amb quota diària de 6 euros (en total, 540 euros). Això ha obert les especulacions i ha desfermat dubtes sobre l'execució de la condemna al Congrés, segons asseguren a Europa Press fonts parlamentàries.





Rodríguez pot perdre la seva acta de diputat atès que la sentència comporta l'accessòria d'inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, és a dir, no pot ser elegit per a càrrec públic durant la condemna, i, segons fonts jurídiques, comporta la pèrdua de l'escó de diputat.





La Junta Electoral Central i la Taula de Congrés tenien previst examinar aquesta setmana les conseqüències de la condemna per determinar si comporta la pèrdua de l'escó o si n'hi hauria prou amb una suspensió temporal de les seves funcions i drets.





En els casos anteriors, com amb l'expresident català Quim Torra al Parlament o el diputat republicà Joan Josep Nuet al Congrés, la JEC va donar per perdut l'escó per inelegibilitat sobrevinguda, ja que l'apartat b) de l'article 6.2 de la Llei Electoral (LOREG) indica que són inelegibles els condemnats per sentència que comporti "inhabilitació per a l'exercici de el dret de sufragi passiu" o per exercir un càrrec públic.





Però en el cas d'Alberto Rodríguez apunten que caldria aplicar l'apartat a) d'aquest mateix article que considera inelegibles a "els condemnats per sentència ferma a pena privativa de llibertat en el període que duri la pena", i el dubte salta perquè el Suprem ha substituït la presó per multa.





A això s'aferren a Unides Podem, que subratllen que la sentència de Tribunal Suprem, al substituir la presó per multa, no permet aplicar la inhabilitació absoluta que comportaria la pèrdua immediata de l'escó com va passar amb Nuet o Francesc Homs, els últims diputats de Congrés desposseïts de la seva acta per condemna ferma.





LA CONDEMNA





La Sala Penal va considerar provat que el 25 de gener de 2014, en una manifestació a la Llacuna, "en el curs dels enfrontaments físics que, com a conseqüència de l'actitud violenta d'alguns dels congregats, van tenir lloc entre aquests i agents policials ", l'acusat Alberto Rodríguez Rodríguez" va donar un cop de peu al genoll "a un agent de la policia" que, degudament uniformat, estava complint les funcions pròpies del seu càrrec ".





Els magistrats van estimar que en aquest cas concorren tots els elements exigits pel tipus penal d'atemptat a agents de l'autoritat. "Cap dubte existeix respecte al fet que l'agent lesionat es trobava uniformat i en l'exercici de les funcions pròpies del seu càrrec. Tampoc s'ha qüestionat que l'acusat conegués adequadament aquesta circumstància, d'altra banda, evident. Ni s'han al·legat altres raons per l'agressió que les relacionades amb el compliment de les funcions públiques que a l'agent policial li corresponien en aquell moment ", han indicat.





El Suprem va concloure que l'acte de clavar-li un cop de peu al genoll "constitueix no solament un acte de escomesa, sinó una clara agressió, el que compleix les exigències del tipus objectiu". Els magistrats han subratllat que, segons la seva jurisprudència, aquest delicte es consuma amb l'atac o escomesa fins i tot encara que no s'arribi a colpejar o agredir materialment a subjecte passiu.