Argimon rebutja la vacunació obligatòria

@EP





El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha manifestat aquest dijous que no és partidari de la vacunació obligatòria de coronavirus, i també ha vaticinat que hi pot haver "repunts, però no de la magnitud d'una onada".





"L'obligatorietat genera anticossos. Crec que no hem d'obligar a vacunar", ha destacat en una entrevista a Rac1, recollida per Europa Press, en la qual ha defensat apostar per la persuasió i per intentar convèncer els qui encara no s'han vaccinat.





Per Argimon, l'obligatorietat seria "contraproduent en general, per tot el que significa la vacunació, més enllà de la covid-19".





A més a més, el conseller ha explicat que és "possible" que l'administració de la tercera dosi de la vacuna, que ja es dona a les residències i es preveu per als més grans de 70 anys a partir del 25 d'octubre, s'ampliï a la resta de la població quan hi hagi evidències de la pèrdua d'efectivitat dels anticossos.





No obstant això, ha expressat que s'estima més prioritzar la vaccinació als països del tercer món: "Generalitzar les terceres dosis? Això ens ho diran els estudis. Crec que és molt millor que es vacunin països del sud global que nosaltres amb la tercera dosi".