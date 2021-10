Multa de 4.000 euros per afegir a una persona a un grup de Whatsapp sense el seu consentiment

Grup de Whatsapp @ep





L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha imposat una multa de 4.000 euros al Club Esportiu Sansueña, a Còrdova, per incloure a una persona a un grup de Whatsapp sense el seu permís.





La usuària afectada va ser inclosa en un grup de Whatsapp de gimnàs andalús quan feia més de 10 anys que no tenien relació. A l'entendre que estaven violant la llei de protecció de dades, va anar a la policia a interposar una denúncia, i l'ha guanyat.





L'AEPD va admetre la demanda al maig i aquesta setmana ha decidit multar la identitat amb quatre sancions de 1.000 euros cadascuna, per violar quatre articles de la llei de protecció de dades: haver exposat un telèfon mòbil en un grup sense el seu consentiment; haver conservat les dades més de 10 anys quan no era clienta; haver vulnerat la confidencialitat i la seguretat de les dades personals de la denunciant; i per no haver aplicat mesures adequades per a la seva protecció.





Aquesta resolució es basa en el Reglament General de Protecció de Dades i el Reglament Europeu. Les infraccions que ha comès el club esportiu són greus o molt greus, i podrien haver arribat als 20 milions d'euros de multa.