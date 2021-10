Jupol i Jucil demanen la dimissió de Montserrat Bassa per dir-lis "salvatges" i "forces d'ocupació"

Jupol, el sindicat majoritari de la Policia Nacional, ha demanat aquest dijous a la diputada d'ERC Montserrat Bassa que es retracti o dimiteixi després de trucar aquest dimecres al Congrés als policies "salvatges" i "forces d'ocupació". També volen que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, faci un "posicionament clar davant d'aquestes acusacions" d'una representant pública que actua com a "bocamoll i mancat de rigor polític". Jupol ha fet aquesta petició en un comunicat que també firma Jucil, associació que aspira a formar part de el Consell de la Guàrdia Civil.





"Els tenim fàstic i aversió, els desitgem que es vagin, fora les forces d'ocupació", va clamar en la seva intervenció la diputada Montserrat Bassa, fent seves les consignes de grups independentistes que protesten per la presència a Catalunya de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.





Montserrat Bassa @ep





La diputada d'ERC va enllaçar la crítica per les tortures en el passat a la Via Laietana, seu de la Direcció Superior de la Policia Nacional, amb les "mutilacions i cops de porra amb ràbia" durant l'1-O i els informes judicials basats segons ella en fonaments falsos.





Les declaracions les va realitzar en un debat d'una iniciativa de Vox per demanar plusos per als policies i guàrdies civils a Catalunya, sol·licitant aquest partit, a més, que es mantingui l'actual seu de la Direcció Superior a Via Laietana, ja que ERC advoca per convertir-la en un museu de memòria dels torturats durant el franquisme.





Jupol i Jucil veuen "lamentable" el tracte dels partits polítics "que sostenen a el Govern de Pedro Sánchez", així com la "passivitat davant d'aquests atacs de l'executiu nacional".





"CONSTANTS ATACS"





Les organitzacions sindicals creuen que Bassa ha de presentar la dimissió "per responsabilitat democràtica i respecte a tota la societat catalana". "És lamentable el servilisme que manté l'executiu davant dels constants atacs dels partits polítics independentistes a Catalunya pel mer interès de mantenir-se en la butaca", ha sostingut Pablo Pérez, portaveu de Jupol.





ERC va tornar a demanar aquest dimecres la sortida de la Policia Nacional de la seu de la Prefectura a Via Laietana de Barcelona, censurant als agents, als quals va qualificar de "salvatges", per les tortures comeses durant el franquisme i per l'actuació per impedir l'1-O.





"Es va passar dècades torturant a Via Laietana i encara avui se sent orgullosa d'aquestes tortures", va dir la diputada sobre la Policia Nacional en el debat d'una iniciativa defensada per Vox. "Fins i tot amb les errades que puguin tenir, la nostra policia són els Mossos d'Esquadra", va continuar, abans d'incidir en que la resta d'uniformats "no són benvinguts" a Catalunya perquè durant l'1-O van demostrar que són "forces d'ocupació ".





"A aquests salvatges vostès pensen que els volem?", S'ha preguntat des de la tribuna del Congrés, repetint que "bona part dels catalans detesta" a la policia espanyola que "va mutilar ulls, va bastonejar amb ràbia a el poble i va mentir en un judici farsa amb complicitat de jutges ", per al que" va inventar proves contra independentistes i altres dissidents ".





El passat 5 d'octubre, Grande-Marlaska va reiterar en resposta a ERC al Senat que la Policia Nacional seguirà a la Prefectura de la Via Laietana a l'entendre que "no hi ha millor resignificació a un lloc que va ser de tortura" durant el franquisme que la tasca diària que realitzen els agents, en col·laboració amb Mossos d'Esquadra i la resta de forces de seguretat.