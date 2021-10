El Tribunal Constitucional ordena investigar si van torturar a un menor detingut a Barcelona després de la sentència de l'1-O

El Tribunal Constitucional (TC) ha ordenat acceptar la querella d'un menor detingut davant la Prefectura de Via Laietana durant les protestes contra la sentència de l'1-O, amb la qual va denunciar a vuit agents de la Policia Nacional pels presumptes delictes de tortures, lesions lleus, contra la integritat moral i contra les garanties constitucionals.





La defensa, que exerceix Alerta Solidària, va presentar la querella al setembre de 2020 però un jutge de Barcelona va rebutjar admetre-la a tràmit, i després l'Audiència de Barcelona es va pronunciar en el mateix sentit, mentre que ara la interlocutòria de el TC, consultat per Europa Press , ordena acceptar la querella i investigar els fets que denuncia.





La imatge de la detenció de el noi, que vestia una dessuadora taronja, es va viralitzar a les xarxes socials amb un vídeo que mostra que va ser l'últim d'un grup en aixecar-se de terra mentre els agents s'acostaven, perquè es va distreure guardant un paquet de mocadors a seva motxilla, segons va explicar ell mateix.





El primer jutge, que ara haurà d'investigar el cas, va rebutjar la querella perquè considerava que el menor no tenia "lesions compatibles amb cops dels agents, sinó derivades de la detenció", i va afirmar que l'actuació dels policies va ser proporcional a la de els manifestants.





La defensa el noi, Guillem, va recórrer aquesta decisió davant l'Audiència de Barcelona amb la intenció que la querella tirés endavant, però aquest tribunal també va rebutjar admetre-la.





Ara, el TC ha estimat el recurs de la defensa perquè sí veu prou indicis com per obrir la investigació donades les lesions que el noi tenia després de la detenció, remarca que "no s'ha de descartar que fos obligat a romandre de genolls a terra" , i recorda que el noi ha denunciat maltractaments que no deixen marques físiques, com les amenaces.





ABSOLT AL JUNY





El noi va ser detingut el 18 d'octubre de 2019 durant una protesta davant de la Prefectura de Policia, i arran d'aquesta detenció va ser jutjat acusat de desordres i atemptat a policies.





Al juny, el Jutjat de Menors 5 de Barcelona el va absoldre al costat de tres menors acusats pels mateixos fets, i pels quals havia estat uns dies en llibertat vigilada i havia tingut una ordre d'allunyament a a el menys 200 metres de la Prefectura.