El Tribunal de Comptes rebutja els avals públics presentats pel excàrrecs de la Generalitat per afrontar la fiança

Façana del Tribunal de Comptes @ep





La delegada instructora del Tribunal de Comptes Esperanza García Moreno ha rebutjat aquest dijous els avals presentats pels excàrrecs de Govern de la Generalitat per cobrir la fiança de 5,4 milions d'euros per la seva responsabilitat comptable pel presumpte ús irregular de fons per a les ' ambaixades catalanes 'i el Diplocat.





Segons avança 'El Mundo' i ha confirmat en fonts del tribunal, la instructora ha decidit no admetre que sigui la Generalitat a través del Institut Català de Finances (ICF) qui presenti avals. La decisió arriba sense informe dels serveis jurídics de l'Estat sobre la idoneïtat d'aquest mecanisme d'aval, després que Advocacia de l'Estat entengués al setembre que no procedia.