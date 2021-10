El nou Vall d'Hebron costarà almenys 276 milions i estarà a punt com a mínim en 2028

Josep Maria Argimon @ep





El nou campus de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona costarà almenys 276 milions d'euros, repartits en diferents actuacions, i estarà a punt com a mínim en 2028.





En una roda de premsa aquest dijous davant de les obres, el conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha dit que la renovació és "una transformació molt ambiciosa en un dels vaixells insígnia" de la xarxa sanitària catalana: per exemple , hi haurà nous edificis per a l'activitat ambulatòria unificada (a la Teixonera, a l'altre costat de la Ronda de Dalt) i per a farmàcia, urgències i logística, i s'ordenarà l'espai per facilitar que els veïns creuin el campus.





Argimon ha afegit que volgués que la transformació es faci "a una velocitat encara més ràpida" de l'actual, de manera que caldrà, en la seva opinió, que els Pressupostos de la Generalitat de 2022 i anys propers ho permetin.