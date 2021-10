Els autònoms lamenten que se'ls torni a discriminar als PGE: les quotes pujaran entre 96 i 225 euros a l'any

diners @ep





Les organitzacions que agrupen els treballadors autònoms a Espanya han mostrat la seva indignació per haver-se assabentat pels mitjans de comunicació que el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2022 preveu una pujada tant de les quotes mensuals com de la base de cotització per als treballadors autònoms a partir de l'any vinent.





Amb aquestes noves mesures, amb les quals el Govern pretén augmentar la seva recaptació en 173 milions d'euros, s'augmentarà la base de cotització mínima (960,60 euros) i el tipus fixat passarà del 30,6% al 30,9%. A efectes pràctics, això suposarà que els 1,8 milions d'autònoms que cotitzen per la base mínima paguin vuit euros més de quota a el mes.





"Això provocarà que un autònom haurà de pagar entre 96 i 225 euros més l'any que ve, segons si és autònom persona física o autònom societari", ha denunciat el president de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor , que creu que aquest "no és el millor moment" per implantar una mesura d'aquesta naturalesa.





Amor, a més, ha afirmat que molts treballadors per compte propi segueixen "a la corda fluixa" i ha recordat que el col·lectiu porta anys suportant una situació "complicada".





En la mateixa línia, des d'Unió de Professional i Treballadors Autònoms (UPTA) han lamentat que només Esquerra Republica de Catalunya (ERC) hagi presentat una proposició no de llei davant el Congrés dels Diputats per frenar aquesta mesura.





"És inconcebible, no donem crèdit a la desídia amb què se'ns està tractant en l'àmbit fiscal. No entenem la negativa reiterada dels ministeris d'Economia i d'Hisenda a posar fre a una de les majors injustícies fiscals que pateix el col·lectiu de treballadors autònoms ", ha recalcat el president d'UPTA, Eduardo Abad.





Des d'UPTA, a més, han criticat que aquest projecte de Pressupostos no inclogui les deduccions per manutenció, una situació amb la qual "surten perjudicats" més de 1,2 milions de treballadors per compte propi.