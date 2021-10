Arxiven el 'cas Vitaldent' al no acreditar-se l'estafa als franquiciats i el blanqueig de capitals

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón ha acordat l'arxiu de l'anomenat 'cas Vitaldent' al no quedar acreditats els fets delictius que s'atribuïen a l'antiga directiva per estafar més de 10 milions d'euros als seus franquiciats i blanquejar capitals.





Així consta en una resolució dictada ahir, en la qual s'acorda el sobreseïment lliure i s'oficia a comunicar, un cop sigui ferma la resolució, a l'Agència Tributària per a deixar sense efecte la suspensió de les activitats inspectores conseqüència del present procediment penal.





Vitaldent @ep





La causa té el seu origen en una denúncia conjunta interposada el 2013 per una vintena de franquiciats contra l'antiga cúpula directiva per presumptes delictes d'estafa, apropiació indeguda, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública, organització criminal i falsedat documental.





Les franquícies denunciaven que estaven obligades a cobrar en metàl·lic als seus pacients i pagar en negre un 10% de la seva facturació a president Ernesto Colman.





Les indagacions judicials van recaure en el Jutjat d'Instrucció número 2 de Majadahonda, la titular va decretar l'ingrés a la presó per tretze detinguts, entre ells el president i el vicepresident Bartomeu Vaig explicar.





La jutge del cas es va inhibir a favor de l'Audiència Nacional per la seva complexitat atès que en la seva opinió, la cúpula de la franquícia dental "va dissenyar i va participar en un complex sistema defraudatori cap franquiciats, clients i pacients, així com a la pròpia Hisenda estatal, valent-se del seu càrrec com a principals responsables de l'empresa ".





En l'argumentació jurídica, esgrimeix el jutge García-Castellón pel que fa al delicte fiscal que aquest il·lícit penal és "un delicte de resultat, en el qual aquest implica un perjudici patrimonial, que s'identifica amb l'import defraudat".





"No havent-se determinat el mateix al llarg de la present instrucció, després dels successius i complementaris informes de l'AEAT procedeix acordar l'arxiu respecte d'aquests delictes imputats", assenyala.





Pel que fa a l delicte d'estafa i apropiació indeguda, apunta igualment que no s'ha acreditat l'existència dels elements típics, i en aquest sentit, "no s'arriba a desdibuixar les resolucions, que, des del camp civil --laudos arbitrals-- han anat recaient en els diferents procediments ja resolts ".





El jutge subratlla que sobre el contracte de franquícia, que "el mateix no pot ser considerat l'engany, o vehicle del frau, no aconseguint el concepte de pedra angular de l'estafa" ja que "el contracte de franquícia era, amb variacions menors fruit del pas del temps, idèntic per a tots els franquiciats ".





Afegeix que el mateix "respon al model habitual en el negoci de franquícia, sent elaborat per assessors externs de reconegut prestigi".





També es refereix a les clàusules i les obligacions derivades d'elles, indicant que "els signants eren perfectes coneixedors de tots els extrems del contracte i cap excepció es va fer". "Les parts coneixien perfectament tots els extrems que ara tracta de revestir-com a susceptibles de presentar caràcters penals", afegeix.





INFORMES DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA





El passat juliol, l'instructor va concloure la instrucció després de rebre els últims informes de l'Agència Tributària sobre una de les empreses que, segons la Fiscalia Anticorrupció, estaria implicada en aquesta presumpta estafa l'abast ascendiria a uns 10 milions d'euros, d'acord amb els càlculs del 'Ministeri Públic.





El jutge rebuig la petició de la Fiscalia de cridar a declarar en qualitat d'imputades a nou societats per ser "les mercantils que controlaven realment el negoci en el si s'han produït les activitats delictives de defraudació" i de blanqueig de capitals. Ja al febrer, va rebutjar la imputació de 125 societats, incloses aquestes nou.





INFORMES D'HISENDA





Després dels informes, el jutge va concloure que no hi havia res més que indagar, subratllant que des de principis de 2020 "l'únic que hi ha hagut és un nou informe de l'AEAT del 12 de març de 2021 que ve a ratificar un presentat al gener de l'any anterior ".





En aquest últim informe, l'Agència Tributària analitzava documentació relativa a una d'aquestes societats, Laboratoris Lucas Nicolau SL, sobre els exercicis 2011, 2012, 2013 i 2015.





Els pèrits d'Hisenda van indicar que "els saldos que es desprenen del balanç de comprovació de sumes i saldos es corresponen exactament amb els imports que la societat fa constar en el balanç i compte de pèrdues i guanys declarats en l'autoliquidació de l'Impost de Societats" a aquests exercicis.





"També s'ha comprovat que els imports que consten en el balanç es corresponen fidelment amb els imports dels majors dels comptes del grup 7 del Pla General de Comptabilitat", afegeixen.





Analitzaven un tercer bloc de papers format per factures i abonaments que "en principi semblen constituir el suport documental dels seients de la gent gran", perquè no s'ha detectat cap irregularitat entre la relació de factures i els documents individuals.





No obstant això, matisen, "si es vol buscar la correspondència entre les factures i els seients de la gent gran, sorgeix un problema important: en els grans no es vincula cada seient amb el número de factura que consta a les pròpies factures".





Tot i que a continuació expliquen que "això no pot conduir automàticament a la conclusió que no hi hagi una correspondència entre les factures i els grans", ja que "en algun cas s'ha vist que una factura concreta està assentada en diversos grans (desglossat la seva import) o en diversos seients d'un mateix més gran ".