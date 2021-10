El marxandatge del PSOE pel seu 40 Congrés: bombetes de llavors, mitjons feministes i corretges per a gossos

El PSOE ha renovat la seva marxandatge amb ocasió del 40 Congrés Federal que celebra des d'aquest divendres a València i en la botiga es podran adquirir productes de temàtica feminista com mitjons amb el símbol de el moviment, productes per a la cura dels animals com corretges per a gossos i altres per demostrar el seu compromís ecologista com unes 'bombetes' de llavors.





Corretja per gos a la botiga de l'PSOE @ep





Les mateixes temàtiques, juntament amb la diversitat sexual, seran presents en els tallers i activitats organitzats pel partit per amenitzar el pas dels seus delegats pel conclave, on podran assistir a tallers contra l'assetjament de carrer, plantar arbres i participar en una experiència de realitat virtual per viure en primera persona la discriminació a què s'enfronten els membres del col·lectiu LGTBI.





A la botiga del 40 Congrés --que té també una versió virtual amb enviaments gratuïts a partir de 39 euros-- es podran adquirir els tradicionals pins, tasses i samarretes amb el puny i la rosa, però també nous dissenys de bosses de tela i ampolles amb la cita "Pertanyem a un partit centenari la història del qual aquesta teixida amb el fil de la llibertat al nostre país", de la vicesecretària general d'el partit, Adriana Lastra.





A més, el partit oferta quaderns, tasses, bosses i fundes de mòbils amb els retrats dels morts Pedro Zerolo, Carmen Alborch i Carme Chacón, a més del del seu fundador, Pablo Iglesias Posse.





PER HOMES FEMINISTES





Però al costat dels tradicionals productes del basar del PSOE, que també inclou llibres i cartells històrics, aquest cop es podran comprar mitjons de 'Logomanía socialista' amb el puny i la rosa o el símbol feminista (un pack amb tots dos està disponible des de 15, 95 euros). També hi ha productes per aliats de el moviment en els que a una cara amb bigoti s'acompanya la llegenda 'Jo també sóc feminista'.





Amb el lema 'Els cors se sembren' s'ha dissenyat una màscara i una caixa de 'bombetes' però que no conté petards de terres valencianes, sinó llavors. Costa 9,95 euros i part del que es recapti amb la seva venda es destinarà a el Pla de Transformació Ecològica i Digital del PSOE.





I el mateix es farà amb la resta de productes inclosos en l'apartat eco / PSOE, on es poden trobar llibretes de suro i bambú (15 euros), un kit de carmanyola i got reutilitzables (13,95 euros) i un altre de bosses de tela per anar a comprar i guardar verdures (14,95 euros).





DIVERSITAT SEXUAL





A més, per als que tinguin mascotes s'han posat a la venda collarets per a gossos. De fet, els packs de corretja i collar Martingale o collaret de clic, són els productes més cars de la botiga del 40 Congrés, ja que es cobren a 41,55 euros i 43,50 euros, respectivament.





Sota la categoria 'diversitat' el partit ofereix productes dissenyats per Xoan Viqueira per a l'Orgull 2021 com samarretes, tasses o gorres, i ampolles amb el lema 'la diversitat cultural enriqueix'.





La diversitat sexual també serà present a les activitats que el partit ha organitzat en el marc de Congrés. Per exemple, els qui ho desitgin podran pujar a una rèplica de l'autobús que representa el PSOE a les manifestacions de l'Orgull per participar en l'experiència de realitat virtual 'Posa't en la meva pell' i viure en primera persona la discriminació, l'odi i el rebuig que pateixen persones LGTBI.





MURAL HOMENATGE A ALBORCH





A més s'han programat sengles tallers el divendres i dissabte contra l'assetjament sexual de carrer que impartiran representants de la Fundació Dones amb l'objectiu de facilitar eines per reduir la prevalença d'un problema que afecta el 78% de les dones i nenes de tot el món.





Com a resposta a la vandalització de diferents murals feministes en diversos llocs de país, el PSOE farà el seu propi mural en el marc del seu congrés que dirigirà l'artista urbana valenciana Raquel Ruiz Bejarano. Mesurarà dos metres per vuit i reflectirà la cara de l'exministra Carmen Alborch amb la frase "L'exercici de la llibertat sempre val la pena".





A més, s'ha programat un taller de plantació d'arbres organitzat per Boscos Sostenibles. Els participants contribuiran a la reducció de la petjada de carboni del conclau socialista plantant un petit arbre que podran emportar-se al seu domicili.