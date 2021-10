La Guàrdia Civil dona un any de marge perquè els agents s'esborrin els tatuatges "anticonstitucionals"

@EP





Els tatuatges sempre han estat un tema controvertit. Al segle passat el seu significat anava relacionat amb el "macarrisme", els presidiaris i la gent pertanyent a un estament social més aviat baix. No obstant això, les tendències han canviat i l'auge de l'ús de la tinta en el cos per part de tothom -incloses les icones i personatges de referència mundials- han democratitzat aquest "art".





Els dibuixos gravats a la pell s'han ficat en tots els sectors de la societat, fins i tot en les forçes de seguretat. Tal és la repercussió de l'assumpte que aquest dijous s'ha donat a conèixer que el Consell d'Estat ha avalat la normativa de la Guàrdia Civil que regula que els agents puguin tenir tatuatges sempre que respectin els valors constitucionals i no es llueixin al cap, coll i mans.





En aquest sentit, veu "prudent" el termini d'un any per eliminar tatuatges prohibits i sosté que l'aspecte de l'uniformat no pot "induir a error" perquè compromet la "seguretat jurídica" en l'atenció al ciutadà.





"Entén el Consell d'Estat que les missions dels guàrdies civils com a agents d'autoritat resulten contraries a exhibir tatuatges en determinades zones de primera visibilitat (cara, coll, mans), el que pot afectar negativament la imatge de la Guàrdia Civil, podent semblar estrany i fins i tot indecorós als ciutadans, a més de contraproduent per a l'exercici de determinats serveis d'investigació", sosté la resolució a la qual ha tingut accés Europa Press.





El dictamen de la Comissió Permanent de Consell d'Estat, amb data d'1 d'octubre i que inclou un vot particular, dona suport el Reial Decret que regula l'ús general de l'uniforme, ja que "no s'aprecia que pugui trobar-se una vulneració de drets fonamentals" i a més compleix amb els requisits legals, entre ells atendre les exigències de les Reals Ordenances de les Forces Armades.





D'AMBIENTS DELINQÜENCIALS A LA NOVA REALITAT





El Consell d'Estat cita un informe del Gabinet Tècnic de la Guàrdia Civil per recordar que determinades organitzacions criminals es serveixen dels uniformes del Cos per dur a terme activitats delictives i que "fins fa no gaire temps la cultura del tatuatge es vinculava a ambients carceraris o delinqüencials".





"Són distintius personals que podrien posar en risc la seguretat jurídica de la força actuant en ser identificats", raona, encara que tot seguit reconeix l' "evolució a una nova realitat social a la qual no es pot mostrar aliena la Guàrdia Civil" -ni tampoc les Forces Armades, citant per això el seu reglament d'ingressos-, d'aquí que entengui que la norma "pugui prohibir que presentin tatuatges en mans, cap i coll".





La regulació prohibeix qualsevol mena de tatuatge contrari als valors constitucionals o que posin en qüestió la neutralitat política i sindical de la Guàrdia Civil. L'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) va plantejar davant el Consell d'Estat la seva queixa pel termini d'un any per eliminar aquelles inscripcions visibles al coll, mans i cap, al·legant que "pot suposar la necessitat de sotmetre's a una intervenció que pot comportar riscos de salut greus, a més del cost que representa".





UN ANY PER ELIMINAR ELS "GRAVATS" PROHIBITS





L'associació professional majoritària va centrar les seves crítiques en una disposició transitòria de la norma que recull que qualsevol guàrdia civil que tingui tatuatges en mans, coll o cap "haurà d'ocultar-los per complet quan vesteixi l'uniforme, concedint-se el període d'un any per a la seva completa eliminació".





El Consell d'Estat, però, qualifica de "prudent i ampli" el termini d'un any per eliminar els tatuatges prohibits, sense apreciar "desbordament de la potestat reglamentària ni contrarietat a drets preexistents o fonamentals".





És més, recorda que va ser el mateix Consell d'Estat qui va realitzar aquesta recomanació en el cas de les Forces Armades. No obstant això, advoca perquè no s'apliqui al procés de selecció ja iniciat en la Guàrdia Civil enguany i, d'aquesta manera, "sortejar qualsevol gènere de dubte sobre l'aplicabilitat de la nova ordenació".





Per aquest motiu, planteja un text alternatiu per a la disposició, de manera que reculli que "és aplicable tant al personal en actiu com als que a la data de la seva publicació es trobin participant en proves selectives d'accés". El vot particular, que signa José Luis Manzanares Samaniego, precisament s'atura en aquest aspecte: "La qüestió és determinar el que és procedent fer en tant que el tatuatge no hagi pogut ser eliminat".





DISCREPÀNCIES AMB EL MINISTERI DE DEFENSA





El Ministeri de Defensa es va mostrar disconforme amb alguns aspectes de la norma defensada per la Direcció General de la Guàrdia Civil i el Ministeri de l'Interior. El Consell d'Estat creu que es tracta d'una "coproposta" de tots dos ministeris amb l'objectiu de preservar que l' "aspecte extern del guàrdia civil (especialment, pel que fa a l'ús de tatuatges a les zones prohibides) no indueixi a error, desconcert o confusió pel que fa a la condició de l'agent actuant".





Sosté que "en cap cas pot obviar el caràcter militar" dels integrants de la Guàrdia Civil i aplaudeix que la norma "enllaça per fi amb l'article 7 de la Llei Orgànica 2/1986, de Forces i Cossos de Seguretat, que recull el caràcter d'agent de l'autoritat dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat en l'exercici de les seves funcions".





"Cada institució té la seva pròpia especialitat i idiosincràsia, amb una diversitat que s'ha de respectar perquè està connectada a l'exercici propi de les seves funcions que, en el cas de la Guàrdia Civil, són prioritàriament policials", afegeix davant les queixes formulades per Defensa.





"NO ES VULNEREN DRETS FONAMENTALS"





També avala la tramitació per via d'urgència atenent a la convocatòria de proves selectives d'accés a la Guàrdia Civil, per la qual cosa veu un "evident interès general". Igualment assenyala que la norma inclou els expedients preceptius sobre repercussió pressupostària, de gènere o en matèria de no discriminació, havent intervingut les associacions professionals i el Ministeri de Defensa en el seu desenvolupament.





"Les associacions han tingut complert i suficient coneixement, de fet, no s'aprecia novetat substancial en els seus esborranys finals", sosté el Consell d'Estat, que recorda el vot a favor i en contra de cada associació professional en el tràmit de debat en el Consell de la Guàrdia Civil. "No s'aprecia que pugui trobar-se una vulneració de drets fonamentals", afegeix.





El Consell d'Estat recorda que l'AUGC va aconseguir mitjançant sentència de 2015 anul·lar l'Ordre d'Interior sobre ús de l'uniforme, però no així amb aquest altre projecte. "Es respecta el necessari equilibri entre la llibertat personal de cada membre del Cos amb les obligades exigències d'uniformitat indispensables per assegurar el més eficient funcionament de la institució", conclou.





Durant el dia de la patrona de l'Institut Armat a Màlaga, la directora de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, va assegurar que espera que la regulació dels tatuatges dins el Reial Decret d'uniformitat estigui "pròxim a aprovar-se", ja que representa un salt "qualitativament molt gran". "Per fi poden tenir tatuatges sense cap limitació més enllà de respectar els valors constitucionals i limitar determinades zones que ens semblen que, amb el principi d'autoritat, no serien compatibles", va dir sobre cap, coll i mans.