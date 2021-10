Sánchez manté a Narbona com a presidenta del PSOE i integra en l'Executiva a Llanos Castellanos

El president de Govern i secretari general de PSOE, Pedro Sánchez, està ultimant la composició del seu Executiva per a la nova etapa que arrencarà el partit en el seu 40è Congrés Federal d'aquest cap de setmana i, de moment, ja té confirmada la seva continuïtat com a presidenta de la formació la vicepresidenta del Senat Cristina Narbona.





Cristina Narbona @ep





A més, el líder socialista ha decidit integrar en l'anomenada Comissió Executiva Federal (CEF) --el seu nucli dur a Ferraz per dirigir el dia a dia del partit-- a una de les seves principals assessores a Moncloa: la directora adjunta del Gabinet de la Presidència, Llanos Castellanos, segons ha avançat el el País i han confirmat a Europa Press fonts socialistes.





I com ja es preveia, Sánchez mantindrà en els seus càrrecs a la vicesecretària general, Adriana Lastra, ara bolcada en la seva funció com número dos de el partit per pilotar l'estratègia de l'PSOE davant el proper cicle electoral; i al secretari d'Organització, Sants Cerdán, que va assumir el càrrec al juliol després de l'abrupta sortida de José Luis Ábalos de Govern i de la cúpula socialista.





Dels actuals membres de l'Executiva també seguiran Alfonso Gómez de Celis i Javier Izquierdo, encara que amb noves responsabilitats. Segons les fonts consultades, el també vicepresident primer de Congrés deixarà la Secretaria de Relacions Institucionals en mans de Llanos Castellanos, i assumirà Política Municipal.





Per la seva banda, el delegat de Govern a Castella i Lleó i fins ara secretari executiu de Formació del PSOE assumirà la Secretaria d'Acció Electoral, que ostentava el ja exdirector adjunt de gabinet de Sánchez a Moncloa --és a dir, el que va ser ' número dos del cessat Iván Redondo-- Paco Salazar.





A més, el president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, serà el responsable d'Autonomies, i deixarà el Consell de Política Federal (l'antic Consell Territorial) en mans de l'alcalde de Sevilla i líder del PSOE a Andalusia, Juan Espadas, que s'incorpora a l'Executiva.





El president ha volgut dissenyar per a aquesta nova etapa una Executiva més reduïda i operativa en la qual, segons dirigents socialistes, hi haurà una gran presència de dones, moltes cares noves, i perfils joves procedents de l'àmbit municipal; precisament les línies que Sánchez ja va seguir en l'àmplia remodelació que va escometre en el seu Govern al juliol.