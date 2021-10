El Tribunal de Comptes rebutja els avals de la Generalitat i avisa que "procedirà a l'embargament"

@EP





La delegada instructora del Tribunal de Comptes, Esperanza García Moreno, ha rebutjat aquest dijous els 28 avals presentats per excàrrecs de Govern de la Generalitat de Catalunya per cobrir la seva part de la fiança de 5,4 milions d'euro s que els va ser imposada per la seva responsabilitat comptable pel presumpte ús irregular de fons per a les 'ambaixades catalanes' i el Diplocat.





En un escrit de cinc pàgines, a què ha tingut accés Europa Press, la instructora ha acordat no admetre que sigui la Generalitat -a través de l'Institut Català de Finances (ICF) - qui presenti avals. La decisió arriba sense informe dels serveis jurídics de l'Estat sobre la idoneïtat d'aquest mecanisme d'aval, després que al setembre l'Advocacia entengués que no era procedent pronunciar-se atès que són part personada en el procediment que se segueix en l'òrgan fiscalitzador.





La delegada instructora ha assenyalat que "atesa la coherència de sistema d'indemnitat de l'agent públic", i a la interpretació de les normes jurídiques d'acord amb l'article 3 del Codi Civil, "la consolidació mitjançant aval garantit amb fons públics de les conductes doloses o marcades per actes realitzats amb negligència o culpa greu no pot quedar legalment emparat".





"En relació amb el context, l'àmbit no pot deslligar-se del sistema de responsabilitat judicial, penal i comptable existent en el nostre ordenament jurídic i en el propi objecte del decret llei de la Comunitat Autònoma de Catalunya 15/2021, de 6 de juliol, de creació de fons complementari de Riscos de la Generalitat de Catalunya, cal concloure que la consolidació mitjançant aval garantit amb fons públics (...) no pot quedar legalment emparat", ha precisat.





En el marc del seu argument, ha citat també el règim jurídic del Sector Públic, que "no preveu que es pugui procedir, en cap cas, a donar cobertura pública al patrimoni privat de les persones al servei de l'Administració que haguessin obrat amb dol, o culpa o negligència greu en la generació del dany, sigui aquest ocasionat a aquella o a tercers".





"PROCEDEIX L'EMBARGAMENT"



En aquest sentit, ha desestimat els avals i ha avisat que atès que ja s'ha vençut "amb excés" el termini per dipositar o consolidar les presumptes responsabilitats comptables, de manera que "procedeix l'embargament dels béns i drets de les persones que, havent estat declarades presumptes responsables comptables, van aportar els referits avals "de l'ICF.





Entre aquestes persones es troben tant els expresidents catalans, Carles Puigdemont i Artur Mas, com l'exvicepresident, Oriol Junqueras, i els exconsellers, Raül Romeva o Andreu Mas-Colell. Segons consta en l'escrit, 28 dels 34 excàrrecs als quals se'ls exigeix fiança van presentar avals vinculats a l'ICF de la Generalitat.





Segons l'escrit de la instructora, l''exambaixador' de la Generalitat a Àustria, Adam Casals Jorba, l'exsecretari d'Economia i Finances, Albert Carreras de Odriozola, l'excap de relacions institucionals de la Generalitat Francesca Guardiola Sala i l'exinterventora de la Generalitat, Mireia Vidal Ortí, ja "van afermar correctament la quantitat corresponent". Per la seva banda, el delegat de la Generalitat davant la Unió Europea, Pere Puig Anglada, i Lluís Bertran i Saura "van procedir al reintegrament de la quantitat requerida".





En el marc de la resolució, la instructora ha recordat que per llei està obligada - "un cop hagi estat declarada la presumpta responsabilitat comptable i abans que el procediment passi a fase jurisdiccional" - a "adoptar les mesures cautelars que siguin necessàries perquè el presumpte abast als fons públics es trobi assegurat".





Així mateix, ha avisat que contra aquesta resolució es pot interposar recurs davant la Sala de Justícia del Tribunal de Comptes, que s'ha d'interposar en el termini de cinc dies, comptats des de la notificació. Ha precisat, però, que això no implica la suspensió de les actuacions.





TERMINI PER A DEMANDES



Segons estableix la normativa de l'òrgan fiscalitzador, una vegada que s'hagi resolt la qüestió dels avals de les fiances i s'hagi donat resposta als recursos s'ha de traslladar la peça i altres actuacions al representant de l'entitat del sector públic perjudicada -en aquest cas la Generalitat - i a les altres acusacions - Societat Civil Catalana i l'Associació d'Advocats Catalans - perquè dins del termini comú de 20 dies presentin demanda.





Si no s'arriba a presentar, s'ha de traslladar, al Ministeri Fiscal, pel mateix termini, perquè la formuli si així ho considera oportú; en cas que tampoc presenti un escrit, l'òrgan de la jurisdicció comptable a càrrec del litigi ordenar d'ofici l'arxiu de les actuacions.





En cas de presentar demanda, el procediment continuarà en el Departament Segon d'enjudiciament, en mans de la jutge Margarita Mariscal de Gante -qui va ser ministra de Justícia del primer Govern de José María Aznar-, a qui per torn li va correspondre aquest assumpte, han confirmat fonts de l'òrgan fiscalitzador.





5,4 MILIONS ENTRE 34



Segons l'acta de liquidació, a què ha tingut accés Europa Press, se'ls reclama a 34 excàrrecs quantitats individuals per conceptes concrets que van aprovar quan estaven en els seus respectius càrrecs, però tots hauran de respondre al total de forma solidària fins als 5,4 milions d'euros.





La major suma se li atribueix a l'exsecretari del Diplocat, Albert Royo, a qui se li responsabilitza de 3,6 milions; el segueixen l'exinterventora de la Generalitat, Mireia Vidal, per 3,1 milions; l'exconseller de Presidència, Francesc Homs, per 2,9 milions; l'expresident, Artur Mas per 2,8 milions; i l'exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell per 2,7 milions.





En el cas de Raül Romeva, un dels nou indultats pel Govern, la xifra arriba als 2,1 milions d'euro s; Junqueras -també beneficiat per la mesura de gràcia figura amb una responsabilitat comptable d' 1,9 milions, igual que Puigdemont.