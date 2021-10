Els mossos investigats per disparar foam a l'ull d'una manifestant no responen a les acusacions

@EP





Els dos mossos d'esquadra investigats per presumptament disparar foam a l'ull d'una manifestant durant les protestes de Pablo Hasel a Barcelona han declarat aquest dijous davant del jutge que instrueix la causa que van actuar complint els protocols del cos, han explicat fonts presents en la sala.





Aquest dijous han declarat davant del jutge la víctima, una testimoni i els dos agents investigats, que han manifestat que ells van disparar aquella nit però que no ho van fer per sobre de la cintura.





L'advocat de la noia i que exerceix l'acusació particular, Xavier Muñoz, ha manifestat que els agents de la Brigada Mòbil (Brimo) han contestat a la Fiscalia i al jutge però no han volgut declarar a preguntes de les acusacions: "Si la vostra versió és que van actuar en plena consciència i complint protocols i ordres, no han de tenir cap tipus de reticència a respondre les preguntes".





Muñoz ha explicat que els agents "no tenen coneixement de com es van produir" les lesions de la jove, i ha declarat que haurien de saber on disparen i on impacta la bala.





RELAT DE LA VÍCTIMA



També ha explicat que la víctima ha relatat com va viure i com va patir l'incident que li va causar "lesions psíquiques i físiques", i que no descarta estudiar les proves i que se sol·liciti la imputació d'altres persones que puguin estar relacionades amb l'incident.





Per la seva banda, l'advocada de Iridia Sonia Olivella, que exerceix l'acusació popular, ha destacat que els fets "són clars i completament intolerables", i ha repetit que les bales de foam són una arma de precisió que no s'hauria de disparar l'alçada del cap.





Ha explicat que en la comissió del Parlament de Catalunya s'haurà de decidir si aquesta arma s'ha de seguir utilitzant o no i, mentrestant, ha instat a la prohibició de l'ús d'aquest tipus d'armes.