ERC impulsarà una moció de censura a Albiol si no dimiteix

@EP





La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha demanat aquest dijous a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, dimitir per la seva aparició en els 'Papers de Pandora' per haver tingut el poder general per gestionar una societat a Belize i ha avisat que, si no ho fa, impulsarà una moció de censura amb "la resta de forces de progrés" del municipi.





En declaracions als mitjans a Badalona, ha sostingut que la ciutat no es mereix un alcalde implicat en un "escàndol de corrupteles" i ha defensat que, si no dimiteix, el faran fora del seu càrrec a través d'una moció de censura.









Considera que amb l'aparició d'Albiol en els 'Papers de Pandora' "es donen les condicions" per fer possible aquesta moció de censura i per impulsar una alternativa al Govern municipal de PP.





Preguntada per la decisió de Tribunal de Comptes de rebutjar els avals presentats per la Generalitat a través de l'Institut Català de Finances (ICF) per cobrir les fiances que es demanen a desenes d'excàrrecs de la Generalitat per l'acció exterior, Vilalta ha replicat que es produeix el dia que es compleixen dos anys de la sentència de l'1-O però, aquesta vegada, "en forma de repressió econòmica".





Per a ella, es tracta d' "una nova prova d'aquesta venjança, d'aquesta obsessió malaltissa dels aparells de l'Estat de perseguir i represaliar a persones del moviment independentista", i ha lamentat que aquesta vegada també pot afectar econòmicament a les famílies.