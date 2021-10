Sanitat destinarà 94 milions per combatre l'obsolescència d'equips diagnòstics a Catalunya

@EP





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha concretat que l'Executiu central destinarà a Catalunya 94 milions d'euros dels més de 795 previstos en el Pla d'Inversions en Equips d'Alta Tecnologia (Inveat) del Sistema Nacional de Salut per renovar equips d'" alta tecnologia "destinats a la diagnosi de malalties.





Ho ha dit en declaracions als periodistes després de visitar l'Hospital Clínic i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona al costat del conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, en què ha precisat que es tracta d'un centenar d'equipaments de 31 centres sanitaris catalans.





Amb aquesta inversió que l'executiu central portarà terme entre 2021 i 2022 es millorarà la capacitat diagnòstica "àmpliament" i augmentarà, segons la titular del Ministeri de Sanitat, la qualitat de vida dels pacients. Darias ha reivindicat que aquests equipaments permetran el diagnòstic primerenc de malalties oncològiques i cròniques, entre d'altres, en el marc d'un Pla per combatre l'obsolescència el parc tecnològic.





El Pla Inveat suposa una inversió "sense precedents" en el Sistema Nacional de Salut (SNS), consolida l'equitat en l'accés a l'alta tecnologia i millora la qualitat assistencial i seguretat de pacients i professionals, ha dit la ministra.





FONS COVID



En ser preguntada per una eventual prolongació dels fons Covid de l'Estat el 2022, Darias ha reivindicat l ' "esforç impressionant" que ha fet el Govern durant la pandèmia però no ha concretat si s'allargarà aquesta prestació.





En aquesta línia, Argimon ha reclamat a les dues últimes setmanes que l'Executiu central mantingui aquests fons per afrontar les seqüeles derivades de la Covid-19 i també per fer front a la resta de patologies que no han pogut atendre durant la pandèmia.





CAR-T



Darias també ha visitat el Projecte CAR-T de l'Hospital Clínic, centre responsable de l'assaig clínic de l'ARI-0001, que es tracta del primer CAR-T de fabricació no industrial i una "de les teràpies més esperançadores" davant el càncer.





L'ARI-0001, que al febrer va rebre l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) en adults majors de 25 anys d'edat amb leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules B (LLA de cèl·lules B), ja ha estat utilitzat en el SNS per tractar a nou pacients.





VACUNACIÓ I MASCARETES



En ser preguntada per la vacunació infantil, Darias ha advocat per anar "pas a pas" i seguir el procés que s'ha seguit fins ara durant la campanya de vacunació, però ha reivindicat que el SNS estarà preparat per administrar les dosis.





Sobre si l'ús de la màscara es flexibilitzarà primer en escoles com ha plantejat Argimon aquesta setmana, la ministra també ha apostat per anar "a poc a poc" per veure com es comporta el virus aquest hivern tot i que ha assegurat que aniran de la mà amb les comunitats autònomes i donaran suport les seves decisions.