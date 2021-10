La Cambra de Barcelona creu que "la major part" de les inversions previstes per a Rodalies no s'executaran

@EP





La Cambra de Barcelona ha demanat a Govern que transfereixi a la Generalitat 3.070 milions d'euros, el valor de les inversions no executades a Catalunya entre els anys 2013 i 2020. En un comunicat aquest dijous, l'entitat cameral ha reclamat que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), que preveuen destinar 2.230 milions a Catalunya, el 17,2% de total, contemplin una inversió equivalent al seu pes en el PIB, que se situa al voltant deL 19%.





La corporació de dret públic també ha lamentat que l'Estat "només s'ha executat un 67,3% de mitjana" de les inversions totals previstes al territori. Considera que els nous comptes públics seran "fonamentals" per apuntalar la recuperació econòmica i que la inversió pública serà essencial per transformar el model productiu cap a la digitalització, la sostenibilitat i el creixement de la productivitat.





RODALIES



L'entitat cameral ha alertat que "hi ha el risc" de no execució de la major part de les inversions previstes per a Rodalies de Catalunya aquest any, que ascendeixen a 680 milions, un 38% més que els 493 milions previstos en els PGE de 2021.





"Per 2021, només s'esperen executar 94 milions d'euros, un 19% del previst en els PGE de 2021", ha afegit l'entitat, que ha recordat que el Pla de Rodalies 2020-2030 preveu més de 6.300 milions d'euros d'inversió, dels quals 3.900 s'han d'executar fins a 2025.





Per això, la Cambra de Barcelona ha assenyalat que, vistes les xifres d'inversió executades i previstes, el ministeri "ha d' intensificar molt" el seu ritme d'inversió real en el curt termini si vol assolir els objectius promesos d'aquest pla.





L'entitat ha recordat que Catalunya "requereix una inversió de 45.000 milions d'euros per eliminar el dèficit en infraestructures".