L'Hospital de Bellvitge amplia l'horari de visites a partir d'aquest divendres

L’Hospital de Bellvitge amplia a partir de demà, 15 d’octubre, l’horari de visites als pacients. Per als hospitalitzats en àrees no covid-19, el nou horari de visites passarà a ser de 13 a 21 h de dilluns a divendres, i de 9 a 21 h els dissabtes, diumenges i festius. Tot i que es manté la norma d’un acompanyant per pacient, podran ser persones diferents per torns.





A les UCI es permetran visites entre les 13 i les 15 h i a l’àrea de Reanimació Postquirúrgica, de 19 a 20 h. Continuarà sense estar permesa la visita a pacients amb covid-19, si bé, excepcionalment, es permetrà un acompanyant en situacions específiques com ara els pacients amb la targeta CUIDA’m, menors d’edat o persones amb deteriorament cognitiu sever.