El CZFB rep el premi especial 2020 de la Cambra Brasil Catalunya

@CZFB





El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) va rebre aquest dijous el premi especial 2020 atorgat per la Cambra de Comerç Brasil Catalunya (CCBC).





El guardó reconeix la contribució de l'entitat per a la recuperació de la dinàmica econòmica pre-covid amb iniciatives com la del Barcelona New Economy Week (BNEW), creat amb l'objectiu d'impulsar la recuperació econòmica global i projectar Barcelona com a capital mundial de la nova economia, i el compromís mostrat amb la Cambra, segons un comunicat de l'organització aquest dijous.





El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, va agrair el premi i va assegurar que l'entitat seguirà "apostant per crear aliances que permetin crear iniciatives que converteixin a Barcelona en un referent de la nova economia".





A més, va assenyalar: "Aquest premi és un reconeixement més a l'esforç de Consorci de la Zona Franca de Barcelona per impulsar la nova economia a través de el suport internacional, amb el qual pretenem aportar valor social i contribuir, al mateix temps, a la recuperació econòmica" .