Telefónica ven el 99,3% de Telefónica Mòbils El Salvador per 125 milions d'euros

Telefónica Centreamèrica Inversions, societat participada directament i indirectament al 60% per Telefónica i al 40% per Corporació Multi Inversions, ha arribat a un acord amb General International Telecom per la venda de la totalitat del capital social de Telefónica Móviles del Salvador de què és propietària ( el 99,3%) per 144 milions de dòlars (uns 125 milions d'euros).





Segons ha informat aquest divendres l'operadora a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el preu de la transacció equival aproximadament a set vegades el resultat operatiu abans d'amortitzacions (OIBDA) aconseguit per Telefónica El Salvador el 2020.





Pel costat de comprador, la transacció ha estat estructurada per afiliades de Grup Atlàntida, entitats que donen suport financerament l'adquisició.





El tancament d'aquesta transacció està subjecte a determinades condicions, incloent les pertinents aprovacions reguladores, segons ha precisat l'operadora.





Telefónica subratlla que aquesta operació s'emmarca dins de la seva política de gestió de cartera d'actius, basada en l'estratègia de creació de valor i optimització de la tornada sobre el capital.