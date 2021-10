Aragonès creu que els "atacs" a la Generalitat segueixen 81 anys després de la mort de Companys

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat aquest divendres que els "atacs" a les institucions catalanes per part de l'Estat es mantenen 81 anys després de l'afusellament de l'expresident Lluís Companys i creu que l'última mostra és la decisió de Tribunal de Comptes de rebutjar els avals presentats per cobrir les fiances excàrrecs del Govern per l'acció exterior.





Pere Aragonès @ep





"81 anys després veiem com les institucions segueixen encara patint atacs d'aquells que volen que el nostre poble, la nació catalana, no pugui aspirar a la màxima llibertat i justícia social", ha dit en declaracions als mitjans al Fossar de la Pedrera de l' cementiri de Montjuïc, on ha fet la tradicional ofrena floral a la tomba de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys el dia que es compleixen 81 anys del seu afusellament.





Per a ell, la causa al Tribunal de Comptes és una mostra de la "causa general contra l'independentisme, una causa que està guiada per la venjança i la voluntat de repressió", i ha acusat el tribunal d'actuar per criteris polítics i ideològics , i no jurídics.





Aragonès ha afirmat que cal "combatre aquest nou atac amb tots els recursos legals, amb la màxima solidaritat col·lectiva i amb la màxima ambició nacional", i ha insistit que el conflicte català només es resoldrà amb un referèndum i amb l'amnistia.





El president català ha defensat que vuit dècades després de l'afusellament de Companys la continuïtat històrica de la Generalitat es manté i ha assegurat que el millor homenatge que se li pot fer és perseverar fins a "aconseguir la llibertat i la justícia de la república catalana".