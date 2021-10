Bill Clinton ingressa a l'hospital

@EP





L'expresident dels Estats Units, Bill Clinton, va ser ingressat en un hospital de Califòrnia aquest dimarts a causa "d'una infecció no relacionada amb el Covid-19", segons ha informat el seu portaveu, Ángel Ureña.





Clinton necessita que li administrin "antibiòtics líquids per via intravenosa", segons detalla CBS News. Per aquesta raó, "dimarts a la nit, el president Clinton va ser admès al centre mèdic per rebre tractament".





A més, el seu portaveu ha explicat que "està recuperant-se, de bon humor i increïblement agraït als doctors, infermers i al personal que li està donant una tracte excel·lent".





Tal com ha comunicat Ureña a les seves xarxes socials, l'expresident nord-americà" està responent bé als antibiòtics" i la seva quantitat de glòbuls blancs està tornant a la normalitat. Amb això, apunta: "Esperem que torni aviat a casa".