Una perruqueria haurà de pagar 230 mil euros per un pentinat que va causar "una depressió" a la seva clienta

Un tribunal indi va condemnar recentment a una perruqueria a pagar uns 230.000 euros per danys i perjudicis després de realitzar-li un tall de cabells mal fet a una model i haver-li causat "una greu depressió nerviosa".





La model va anar a una perruqueria d'un hotel de luxe de Nova Delhi l'any 2018 i va sol·licitar que li fessin un tall de cabells clàssic, en el qual li tallessin deu centímetres des de les puntes, assenyala el tribunal de consumidors d'aquesta ciutat.





"No obstant això, per a sorpresa de la demandant, la perruquera va tallar els cabells deixant sols 10 centímetres, que amb prou feines li arribaven a les espatlles", continuen.





Consideren que a l'haver treballat la client com a model de productes per als cabells, aquest tall mal fet va poder provocar-li una "greu depressió nerviosa i un trauma". Perquè, a més, "no hi ha dubte que les dones són molt curoses amb el seu cabell i estan emocionalment unides a ell".





A més d'això, defensen que la model ha perdut contractes de treball pel que ha passat i va haver de canviar "completament el seu estil de vida". Per això creuen convenient que el saló de bellesa pagui 20 milions de rupies, és a dir, 230.000 euros, a la clienta. La perruqueria, però, encara pot recórrer la sentència.