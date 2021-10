L'obesitat augmenta el risc de mort per Covid-19

Persona amb obesitat @ep





En els pacients amb COVID-19, un índex de massa corporal (IMC) elevat s'associa a un major risc de mort i a una estada perllongada en la unitat de cures intensives (UCI), segons un nou estudi publicat aquesta setmana a la revista de accés obert 'PLOS ONE' per Lovisa Sjögren, de l'Acadèmia Sahlgrenska de la Universitat de Göteborg (Suècia), i els seus col·legues.





Estudis anteriors han demostrat que un IMC elevat és un factor de risc de COVID-19 greu. L'obesitat augmenta el risc de comorbiditats com la diabetis tipus 2 i la hipertensió, i s'ha demostrat que augmenta la necessitat de ventilació mecànica en associació amb altres malalties infeccioses respiratòries com la grip i la pneumònia.





En el nou estudi, Sjögren i els seus col·legues van analitzar les dades de 1.649 pacients amb COVID-19 del Registre Suec de Cures Intensives, un registre nacional de qualitat que abasta totes les UCI de Suècia.





Els pacients inclosos en l'estudi van ingressar a les UCI durant la primera onada de la pandèmia de COVID-19, entre el 6 de març i el 30 d'agost de 2020, el 96% tenia una prova de PCR positiva per al virus del SARS- COV-2 o un diagnòstic clínic de COVID-19, tots eren majors de 18 anys i disposaven de dades actuals de pes i alçada.





La majoria de la cohort de l'estudi tenia un IMC elevat; el 78,3% tenia sobrepès o obesitat. Hi va haver una associació significativa entre l'augment de l'IMC i el resultat compost de mort durant les cures intensives, o una estada a la UCI de més de 14 dies en els supervivents.





Els individus amb un IMC de 35 kg / m2 o més tenien el doble de probabilitats de patir un dels resultats de mort o estada perllongada a la UCI, ajustat per edat i sexe. A més, aquesta associació es va mantenir després d'ajustar per la presència de malalties cardiovasculars, hipertensió, diabetis mellitus, malalties hepàtiques o renals, així com després d'ajustar per la gravetat de la malaltia a l'ingrés a l'UCI.





Els autors conclouen que l'obesitat és un factor de risc independent per al resultat greu de les cures intensives en pacients amb COVID-19 i suggereixen que s'inclogui l'IMC en la puntuació de gravetat dels pacients de la UCI amb COVID-19.





"En aquesta gran cohort de pacients suecs de l'UCI amb COVID-19, un IMC elevat es va associar amb un major risc de mort i una estada perllongada a la UCI --afegeixen--. Basant-nos en les nostres troballes, suggerim que els individus amb obesitat haurien de ser vigilats més

estretament quan siguin hospitalitzats per COVID-19 ".