Anne Hidalgo, elegida candidata del Partit Socialista per a les presidencials de França de 2022

L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha estat elegida aquest dijous com a candidata del Partit Socialista (PS) per a les eleccions presidencials de França en 2022, d'acord a resultats preliminars difosos per la formació. El PS ha tancat aquest dijous una votació interna que amb el 90 per cent escrutat atorga a Hidalgo, qui ja era la favorita, més del 72 per cent dels vots, guanyant al seu rival, el regidor de Le Mans, Stéphane Le Foll, segons ha informat el primer secretari de la formació, Olivier Faure, recull el diari francès 'Libération'.





Hidalgo, que va anunciar la seva intenció de presentar-se com a candidata a la Presidència de França fa un mes i aglutina només entre un 4 i un 7 per cent de les intencions de vot, segons enquestes, ha agraït al PS després de conèixer els resultats.





En una intervenció davant de simpatitzants, ha subratllat que "tots s'han mobilitzat per preparar el canvi" i ha afirmat sentir-se "orgullosa" per "vestir els colors de el partit", que ja li havia mostrat prèviament el seu suport.





"Aquesta nit, a tot França, comença la campanya presidencial, que reuneix totes les forces militants socialistes i als milers de funcionaris electes locals mobilitzats per preparar l'alternança. Anem junts!", Ha escrit també en el seu perfil de Twitter.





La investidura oficial d'Hidalgo tindrà lloc el proper 23 d'octubre en un acte a la ciutat francesa de Lille. El principal aval de l'alcaldessa són els més de set anys que porta a el front de l'Ajuntament de París, des d'on ha impulsat un canvi de paradigma polític que vol ara dur a l'Elisi. No obstant això, les enquestes no la deixen en bon lloc, encara que el partit a què representa buscarà unir-se amb altres forces de l'esquerra francesa.