Científics espanyols dissenyen un 'cerebel artificial' capaç de controlar un robot de manera predictiva

Un equip de científics de la Universitat de Granada (UGR) ha dissenyat un 'cerebel artificial' per a control predictiu d'un robot, inspirant-se així en el comportament humà per donar resposta a desafiaments tecnològics de la robòtica, en tant que és capaç d'aprendre a realitzar una tasca motora sota diferents circumstàncies, predient quines accions són necessàries per aconseguir-ho.





Escenari de control sense fil via WiFi. El model de cerebel, executat a l'ordinador, rep la informació sensorial de l'robot i genera la conseqüent resposta motora que es desa a l'robot per a la seva execució. - UGR













Aquest treball ha aplicat per primera vegada el comportament predictiu del cerebel humà per proporcionar robustesa davant retards temporals variables que afecten la transmissió de senyals de percepció-acció d'un cicle de control robòtic. L'autor principal, Ignacio Abadia Tercedor, del departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors de la UGR, explica que la idea d'aquest treball sorgeix de prendre la biologia com a font d'inspiració per a resoldre problemes tecnològics.





"En concret, aprofitem característiques pròpies del cerebel i les apliquem a desafiaments actuals de la robòtica. Així, hem desenvolupat un model simulat de cerebel que permet controlar el moviment d'un braç robòtic, aprenent des de zero com realitzar una tasca motora determinada. Les principals característiques del cerebel que replica el nostre model simulat són: aprenentatge i control motor adaptatiu i robustesa davant els retards temporals que afecten la transmissió de senyals de percepció-acció ".





Això permet realitzar control remot de robots, fins i tot a distàncies de centenars de quilòmetres, i també controlar robots col·laboratius bioinspirats, els quals estan dotats de components elàstics i flexibles que repliquen els músculs i tendons del cos humà i dificulten l'ús de tècniques de control clàssic .





El grup de recerca 'Applied Computational Neuroscience' (Neurociència Computacional Aplicada), liderat pel catedràtic de la UGR Eduardo Ros, té una trajectòria de més de 25 anys dedicats a l'estudi de diferents centres nerviosos (cerebel, oliva inferior, ganglis basals, sistema visual, hipocamp) i la seva posterior simulació computacional.





La investigació del grup ha estat centrada principalment en el cerebel, centre nerviós que integra vies motores i sensitives, gràcies a una sèrie de característiques que el fan únic. En contrast amb altres centres nerviosos l'estructura neuronal és més "caòtica", el cerebel té una estructura regular i ben definida, i juga un paper clar i reconegut en el control motor: execució de moviments precisos, coordinació, equilibri i aprenentatge motor.





Aquestes característiques converteixen el cerebel en un perfecte candidat per desenvolupar models simulats computacionalment i aplicar-los al control robòtic. En un treball anterior, els científics de la UGR ja van presentar l'aplicació d'un model de cerebel com a controlador dels moviments d'un braç robòtic. Es tracta d'un model biològicament plausible; és a dir, la simulació respecta i replica propietats biològiques prèviament estudiades per altres estudis neurocientífics.