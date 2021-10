Demanen 16 anys de presó un 'skinhead' per intentar assassinar dos joves al crit de "rojos de merda"

La Fiscalia de Madrid sol·licita setze anys de presó per a un acusat vinculat al moviment 'skinhead' neonazi per l'intent d'assassinat al març de 2016 de dues persones per motius ideològics, fets que seran jutjats el proper dimarts a l'Audiència Provincial de Madrid.





El representant del Ministeri Públic, que li imputa dos delictes d'homicidi en grau de temptativa amb l'agreujant de discriminació ideològica, afirma que l'acusat "mantenia relació amb persones vinculades amb l'extrema dreta" i que fins i tot ell mateix mostrava afinitat cap a aquest tipus de col·lectius.





Jutjats de Madrid @ep





Segons l'escrit d'acusació, durant la matinada del 5 de març de 2016, lags, conegut com "Fofy", es trobava amb uns amics en un bar de Sant Sebastià dels Reis. Quan transitaven GHA i VAA pel mateix carrer on estava ubicat el local, dos amics de l'acusat que en eren a la porta de l'establiment van començar a insultar els vianants amb expressions com "guarros", "vermells" o "fills de puta" a l' identificar-per la seva "estètica exterior" com a persones d'"extrema esquerra".





Els insults van provocar un enfrontament entre les quatre persones, i va fer que Fofy sortís del local al costat de a la resta dels seus amics. Els dos joves insultats van tractar de sortir corrent, el que va donar començament a una persecució d'un grup més ampli d'agressors entre les que estava l'acusat van proferir crits com ara "rojos de merda", "venim de Madrid a matar-vos" o "Hitler fans ".





Després donar-los abast van començar a agredir-los amb instruments perillosos que portaven com ganivets, un tornavís i un cúter. Si bé van ser diverses les persones que van prendre part en l'agressió, uns fets pels quals ja han estat jutjats els altres participants, la Fiscalia acusa ara Fofy d'haver realitzat altres actes delictius de forma particular.





En el cas de la pallissa a VAA, el representant del Ministeri Públic, ressenya que, després immobilitzar posant-se de genolls a sobre, Fofy, "amb evident ànim d'acabar amb la seva vida", va intentar clavar-li un ganivet al pit mentre altres persones del grup agressor li clavaven cops de puny i puntades de peu al cap.





Al veure la situació de perill en què es trobava el seu amic, GHA va propinar un cop de peu a l'acusat "moment en què aquell se li va encarar, i amb idèntic propòsit d'acabar amb la seva vida, li va llançar una ganivetada a coll que li va aconseguir a la cara, causant-li un tall des de la comissura del llavi fins a la regió preauricular dreta (boca-orella) ".





La policia va identificar a l'acusat arran dels controls selectius realitzats a Grups Violents de Caràcter Radical, dins el seguiment que es porta a terme sobre individus pertanyents a col·lectius afins al moviment skinhead neonazi en ocasió de baralles, actes públics i altres relacionats amb grups vinculats a l'extrema dreta, "si bé no es pot afirmar la seva pertinença a una organització en concret".





En concepte de responsabilitat de civil la Fiscalia reclama 32.860,53 euros per a les dues persones que van resultar ferides.